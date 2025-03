Max Verstappen heeft dit weekend de vierde plaats gepakt tijdens de Grand Prix van China in een race die verre van goed verliep. Vanzelfsprekend zorgt de matige Red Bull ook voor geruchten rondom de Nederlander en ook Helmut Marko gooit nu wat olie op het vuur.

Dit weekend was het tijd voor alweer de tweede Grand Prix van het seizoen, waarin Verstappen beslag wist te leggen op de vierde plek, mogelijk het maximaal haalbare voor de staat waarin de RB21 momenteel verkeert. Het lijkt uiterst lastig om de wagen te besturen en bovendien begon Verstappen verre van lekker aan de race met een niet al te beste start. Ook de eerste stint op de mediums ging niet helemaal lekker. Uiteindelijk wist hij met een sterk slot van de race en een goede stint op hard toch nog de vierde plek te realiseren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Mercedes

Eén ding is op dit moment in ieder geval wel duidelijk: Red Bull beschikt totaal nog niet over een kampioenschapswinnende wagen en ook in kamp Verstappen zullen dus de vraagtekens over een langer verblijf wellicht stijgen. Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028, maar over zijn toekomst wordt er met enige regelmaat druk gespeculeerd. Ook de vraagtekens rondom het Red Bull Powertrains-project, de motor die vanaf komend seizoen in de Red Bull zal liggen. Aston Martin en ook het team van Mercedes zouden hengelen naar Verstappen zijn diensten en recent voorspelde ook Zak Brown dat Verstappen na dit seizoen richting de Zilverpijlen vertrekt.

Moeilijk om te behouden

Met de matige prestaties van Red Bull in het begin van dit seizoen, worden de vraagtekens over zijn toekomst ook steeds groter. Marko maakt het er na de race in Shanghai niet beter op en maakt zich serieuze zorgen: "Max wil een auto die altijd kan winnen. Als we hem die niet kunnen geven, zal het moeilijk worden om hem te behouden", zo slaat hij alarm bij ServusTV. "Er staan ook prestatieclausules in zijn contract." Toch is er nog altijd geen reden voor totale paniek, zo wil de Oostenrijker nog wel benadrukken: "We zijn pas bij de tweede race van het jaar. De situatie is niet zo ernstig als Zak Brown zou willen."

Gerelateerd