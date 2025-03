Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz heeft zijn excuses aangeboden voor een ongelukkige opmerking over George Russell, voor de neus van teamleden van Mercedes.

George Russell heeft in de Grand Prix van China de derde plaats uit het vuur gesleept. De Mercedes-coureur eindigde achter Lando Norris en Oscar Piastri, maar leek nog even kans te maken op het zilver. In de slotfase van de race kampte Norris met een probleem met zijn remmen, waardoor hij veel tijd verloor. Zo bracht Russell de achterstand in twee ronden terug van acht seconden, naar minder dan twee seconden. De finishvlag kwam echter net te vroeg voor de Brit, om aan zijn collega in de McLaren voorbij te kunnen gaan.

Ongemakkelijk moment

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz liep tijdens zijn nabeschouwing langs de garage van Mercedes, toen er een ongemakkelijk moment ontstond: "George Russell. Hij kon Lando Norris niet eens inhalen, terwijl Norris geen remmen had. Wat is er aan de hand met George Russell?" Het personeel van Mercedes lachte als een boer met kiespijn, waarna er een wat ongemakkelijke situatie ontstond: "Ik weet het, ik weet het. Daar waren redenen voor. Sorry, dat was een beetje ongemakkelijk", voegde Kravitz er snel aan toe.

