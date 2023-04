Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?

Jan Bolscher

Zaterdag 1 april 2023 19:40

De Grand Prix van Australië gaat op zondagochtend 2 april om 07.00 uur Nederlandse tijd van start. De race op het semi-stratencircuit in Melbourne vormt dit jaar de derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1.

De Grand Prix van Australië wordt verreden op het Albert Park Street Circuit: een semi-stratencircuit dat bij veel fans en coureurs hoog op het favorietenlijstje staat. De gestroomlijnde baan geeft namelijk een goed beeld van hoe snel de Formule 1-auto's daadwerkelijk over het asfalt vliegen. Inhalen is hier de afgelopen jaren echter lastig gebleken, waardoor er tijdens de voorgaande edities vaak zogenaamde DRS-treintjes te zien waren. Om dat probleem aan te pakken, is de baan voorafgaand aan de race van 2022 behoorlijk op de schop gegaan. Zo zijn verschillende bochten aanzienlijk breder gemaakt én is er een extra recht stuk aangelegd, waardoor er nu maar liefst vier DRS-zones zijn.

Artikel gaat verder onder video

Droge race op het programma

Hoewel we het hele weekend al te maken hebben met vaak schommelende en af en toe verraderlijke omstandigheden, hoeven de coureurs zich geen al te grote zorgen te maken dat we op zondag de intermediates of full wets uit de kast moeten gaan halen. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen de aanwezige supporters op Albert Park zondag de paraplu en de poncho thuislaten en kunnen we gaan genieten van een zonnige en droge race. De kans op neerslag in Melbourne ligt zondag namelijk op een schamele vijf procent. De temperaturen zijn prima voor de coureurs. Het kwik zal maximaal tot achttien graden Celsius stijgen. Prima omstandigheden voor een mooie race.

Startopstelling

De zaterdag in Melbourne liep voor Sergio Pérez in ieder geval uit op een regelrechte teleurstelling. De Mexicaan viel vroeg in de eerste kwalificatie uit, waardoor hij op zondag helemaal vanaf achteraan zijn tocht in Melbourne moet aanvangen. Voor Max Verstappen zag het er allemaal een stuk rooskleuriger uit. De Nederlander begint voor de tweede keer dit seizoen vanaf pole position. Pal achter hem staan beide Mercedessen. George Russell en Lewis Hamilton zullen ongetwijfeld hun kansen ruiken om de Nederlander in de eerste bocht aan te vallen.

Wie vanaf het begin dus wil genieten van het spektakel vanaf Albert Park moet vroeg erbij zijn en de wekker zetten op zondagochtend. Om 07:00 uur beginnen we aan de opwarmronde, waarna de lichten uit gaan en we de derde ronde van dit wereldkampioenschap gaan rijden.