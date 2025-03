Giedo van der Garde is bij Viaplay niet te spreken over de geruchten omtrent een mogelijke rijderswissel bij Red Bul Racing. De voormalig Formule 1-coureur vindt het veel te vroeg om Liam Lawson mogelijk al te vervangen door Yuki Tsunoda. Van der Garde roept Red Bull dan ook op om wat meer geduld te hebben met de jonge coureur.

Red Bull Racing overweegt om Lawson, die pas recent de kans kreeg om voor het team te rijden, na slechts twee raceweekenden alweer aan de kant te zetten. Lawson heeft tot nu toe inderdaad niet weten te imponeren, met als dieptepunt zijn optreden in China, waar hij zelfs met de hulp van drie diskwalificatie nog geen punten wist te scoren en twaalfde eindigde. Red Bull heeft voor aanstaande donderdag een belangrijk overleg op de agenda staan om de toekomst van Lawson te bespreken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is waarom de FIA besloot Hamilton, Leclerc en Gasly te diskwalificeren in China

Van der Garde vindt rijderswissel Red Bull "belachelijk"

Van der Garde is er niet over te spreken. "Belachelijk, echt belachelijk! Waar komt dit nu weer vandaan?" zo begint hij zijn tirade. "Vorig jaar hebben ze allebei in die auto getest. Iedereen was overtuigd van Liam Lawson. We hebben nu twee races gehad", aldus Van der Garde, die het veel te vroeg vindt om nu al harde maatregelen te nemen. De vraag is of Red Bull het met de Nederlander eens is en Lawson over twee weken gewoon aan de triple header mag beginnen als teamgenoot van Verstappen.

Van der Garde waarschuwt voor mentale impact Lawson

"Als je nu die switch maakt, is hij mentaal helemaal gebroken", zo waarschuwt de voormalig coureur. Van der Garde vraagt zich ook af het inzetten van Tsunoda dan daadwerkelijk tot betere resultaten gaat leiden. "Ik denk dat die auto heel lastig is en dat alleen Max [Verstappen] die auto kan besturen, en dat de rest er heel veel moeite mee heeft. Ik denk niet dat het veel beter wordt."