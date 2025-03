Dit is waarom de FIA besloot Hamilton, Leclerc en Gasly te diskwalificeren in China

Na de F1 Grand Prix van China deelde de FIA een enorm aantal diskwalificaties uit: drie. Pierre Gasly, Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren de klos, maar waarom werden ze nu precies gediskwalificeerd?

Toen de race voorbij was leek er voor de drie coureurs en twee teams nog niks aan de hand, maar de auto's worden altijd gemeten en gewogen na de Grand Prix. De auto's moeten 800KG wegen na de race, iets wat vaker wel dan niet het geval was. George Russell overkwam het vorig jaar nog toen hij de Grand Prix van België won en even later gediskwalificeerd werd. Waarom werden Hamilton, Leclerc en Gasly na de race door de FIA gediskwalificeerd?

Auto Leclerc: te licht

Bij de diskwalificatie van Leclerc ging het om het gewicht van de auto. Meteen dacht iedereen dat de auto van de Monegask wellicht te licht was omdat er een stuk van de voorvleugel verloren was gegaan, maar volgens de FIA werd er bij de weging een nieuwe voorvleugel gebruikt. “Na de race werd wagen 16 gewogen en het gewicht bedroeg 800,0 kg, wat het minimumgewicht is dat is vereist volgens TR Artikel 4.1. Aangezien de voorvleugel beschadigd was (de ontbrekende FW endplate werd teruggevonden en samen met de auto gewogen), werd de auto opnieuw gewogen met een officiële reserve voorvleugel van auto 16 en het gewicht bedroeg 800,5 kg. Hierna werd de brandstof uit de auto afgetapt en werd 2,0 liter brandstof verwijderd. De auto werd opnieuw gewogen op de FIA-weegschaal [met de officiële reserve voorvleugel van auto 16] en het gewicht was 799,0 kg. De stand van de weegschaal werd bevestigd en gezien door de deelnemer. Ter informatie: de reserve voorvleugel was 0,2 kg zwaarder dan de beschadigde vleugel die tijdens de race werd gebruikt. Deze 1,0 kg valt onder het minimumgewicht dat wordt vereist in TR Artikel 4.1, dat ook ten allen tijde moet worden gerespecteerd tijdens de wedstrijd.”

Auto Gasly: te licht

De auto van Gasly bleek ook 799 KG te zijn en geen 800 KG. "Na de race werd wagen nummer 10 [Gasly] gewogen en het gewicht bedroeg 800,0 kg, wat het minimumgewicht is dat wordt vereist door TR Artikel 4.1. Hierna werd de brandstofmassa gecontroleerd en werd 1,1 kg brandstof verwijderd. De auto werd afgetapt volgens de aftapprocedure die het team had opgegeven in hun legaliteitsdocument. De auto werd opnieuw gewogen op de FIA-weegschalen en het gewicht was 799,0 kg. De stand van de weegschaal werd bevestigd en bevestigd door de deelnemer."

Auto Hamilton: afmetingen plank bij de vloer

De auto van Hamilton, daar was volgens de FIA een ander probleem: de plank die dwars door het midden van de vloer loopt was niet volgens de regels. “De achterste skid werd gemeten volgens de legaliteitsdocumenten van het team ingediend in overeenstemming met TD039 L, item 1.2 b) i). Er werden metingen gedaan langs het gebied waar er wordt gecontroleerd op drie verschillende punten van de omtrek. De geregistreerde metingen waren 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (middellijn van de auto) en 8,5 mm (RHS). Aangezien dit minder is dan de minimale dikte van 9 mm die vereist is volgens TR Artikel 3.5.9 e), leg ik deze zaak ter beoordeling voor aan de stewards."

Overigens gaven zowel Ferrari als Alpine toe dat ze in de fout waren gegaan. “Tijdens de hoorzitting bevestigde de vertegenwoordiger van het team dat de meting correct is en dat alle vereiste procedures correct zijn uitgevoerd. Het team erkende ook dat er geen verzachtende omstandigheden waren en dat het een echte fout van het team was.”

