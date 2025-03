Yuki Tsunoda is allesbehalve tevreden over zijn teleurstellende Chinese Grand Prix, waarin hij als laatste over de streep kwam. Tegenover F1 TV ging hij in op de problemen met zijn voorvleugel en de strategie die zijn team had gekozen. Beide zaken droegen bij aan zijn tegenvallende race.

De race begon veelbelovend voor de Racing Bulls, want beide coureurs stonden in de top tien bij de start. De tweestopstrategie die werd gekozen voor allebei de coureurs - terwijl de meeste teams het met één pitstop deden - pakte niet goed uit. Tsunoda's race werd nog dramatischer toen een flap aan de linkerkant van zijn voorvleugel het begaf. Hij werd hierdoor gedwongen voor een derde keer naar binnen te komen. Het was hierdoor niet meer mogelijk om te vechten voor punten. Voor het tweede weekend op rij scoorde Tsunoda geen punten door een strategische fout van zijn team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viaplay wekt ergernis van fans tijdens GP China met reclames: 'Zijn jullie gek geworden?'

Frustraties bij Tsunoda na GP van China

Tsunoda is dan ook niet blij met hoe de race zondag verliep. Niet alleen over de strategie, maar ook over de voorvleugel die opeens deels afbrak. "De voorvleugel is eerlijk gezegd frustrerend. Het zou niet moeten gebeuren. Ik heb nooit een auto voor me geraakt. Sommige onderdelen vielen gewoon vanzelf uit elkaar. Het is in ieder geval een goede les voor de toekomst om te proberen deze situatie te vermijden, maar ik had veel meer verwacht", zo uit hij zijn ongenoegen.

Racing Bulls scoort geen punten

Ondanks de frustraties erkent Tsunoda wel dat de strategie iets is dat ze moeten gaan verbeteren: "De strategie is iets dat beter moet. Maar tegelijkertijd begrijp ik wat hun gedachten erachter waren." Hij weet echter dat zijn team de snelheid en middelen heeft om beter te presteren dan de concurrentie. Racing Bulls moet zich dan ook herpakken voor de komende races. Waar de Racing Bulls tot nu toe slechts drie punten verzamelde - dankzij de zesde plaats van Tsunoda in de Sprint van dit weekend - is het duidelijk dat er lessen getrokken moeten worden uit de gebeurtenissen in Shanghai.