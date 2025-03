Na afloop van de Grand Prix van China verzamelden Lando Norris, Oscar Piastri en George Russell zich in de cooldown room om naar de podiumceremonie te gaan en dat leverde dan weer een briljant moment op van eerstgenoemde coureur.

De zogeheten cooldown room na afloop van de races zijn doorgaans een bron van mooie uitspraken en bijzondere momenten en na de Grand Prix van China konden we ook weer meeluisteren met wat de drie podiumbezoekers te zeggen hadden. Op de schermen werd zoals gebruikelijk de race, die door Piastri gewonnen werd, getoond en werd er geanalyseerd door de rijders. Vlak daarvoor herinnerde Norris ons bovendien aan een hilarisch historisch moment uit de geschiedenis van de sport.

Grap van Norris

Het ging om het welbekende Multi-21-moment tussen Sebastian Vettel en Mark Webber in de cooldown room van Maleisië. Piastri gaf aan dat hij niks bij zich had om op de helmstandaard te leggen, waarna Russell grapt dat hij zijn pet daarop kon leggen. Norris grapte daarna: "Gooi de pet. Multi 21, Seb", waarmee hij Webber zijn opmerkingen aanhaalde, een briljante grap van de nummer twee in China. De beelden van de cooldown room zijn hier te bekijken.

Multi 21

Tijdens de tweede race van het seizoen 2013, de Grand Prix van Maleisië, werden we getrakteerd op het inmiddels beruchte 'Multi-21'-incident. Vettel kreeg middels teamorders te horen dat hij teamgenoot Webber op de eerste plek niet aan mocht vallen, maar negeerde deze opzichtig. De drievoudig wereldkampioen passeerde de Australiër en won de race, dit tot grote ontzetting van zijn teamgenoot. Een woedende Webber liet na afloop optekenen dat Vettel 'toch wel weer beschermd zou worden en dat nou eenmaal is hoe het gaat' binnen het team van Red Bull. Later in de cooldown room was het afkoelen niet echt gelukt en refereerde hij aan de afgesproken strategie die Multi 21 genoemd werd."

