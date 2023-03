Hoe laat begint vannacht het raceweekend in Australië?

Jan Bolscher

Donderdag 30 maart 2023

Het raceweekend in Australië gaat op vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. Wie de sessies live wil volgen, zal echter in het holst van de nacht voor de televisie moeten kruipen.

De Grand Prix van Australië wordt verreden op het Albert Park Street Circuit: een semi-stratencircuit dat bij veel fans en coureurs hoog op het favorietenlijstje staat. De gestroomlijnde baan geeft namelijk een goed beeld van hoe snel de Formule 1-auto's daadwerkelijk over het asfalt vliegen. Inhalen is hier de afgelopen jaren echter lastig gebleken, waardoor er tijdens de voorgaande edities vaak zogenaamde DRS-treintjes te zien waren. Om dat probleem aan te pakken, is de baan voorafgaand aan de race van 2022 behoorlijk op de schop gegaan.

Aanpassingen Albert Park Street Circuit

Het circuit kent in totaal veertien bochten en heeft een lengte van 5,3 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette tijdens de Grand Prix van Australië in 2022 een 1:20.260 neer. De race wordt zondag verreden over 58 ronden. De eerste bocht is afgelopen jaar tweeënhalve meter breder gemaakt, om chaos bij de start van de race te voorkomen. De oorspronkelijke lay-out werd beschreven als een 'bottleneck'. Door de krappe eerste knik naar rechts was het vaak direct na het uitgaan van de lampen raak qua botsingen en gele vlaggen.

Bocht vier heeft eenzelfde soort behandeling gekregen. Hier is het asfalt vier meter breder gemaakt. Bocht zes is maar liefst zeven meter breder gemaakt, waardoor de rijders hier aanzienlijk sneller doorheen kunnen. De grootste aanpassing is de toevoeging van een nieuw recht stuk, doordat de chicane tussen bocht negen en tien is weggehaald. Dit biedt meteen de mogelijkheid voor de toevoeging van twee extra DRS-zones, waar de Formule 1 graag gebruik van maakt. Tot slot is bocht elf een stuk breder gemaakt.

Tijdschema Grand Prix van Australië

Het raceweekend in Down Under gaat op vrijdag 31 maart van start. Vanwege het forse tijdsverschil wordt de eerste vrije training Nederlandse tijd om 03.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag afgewerkt. Om 07.00 uur is het tijd voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdagnacht eveneens om 03.30 uur van start. Om 07.00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 2 april om 07.00 uur verreden.