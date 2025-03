Christijan Albers verwacht het nodige vuurwerk tijdens de sprintrace vannacht, waarin Lewis Hamilton en Max Verstappen de eerste startrij delen. Albers zag Verstappen boven zichzelf uitstijgen, terwijl anderen tekortschoten, en kijkt vol verwachting uit naar de race.

Hoewel McLaren waarschijnlijk het snelste pakket heeft, was het Hamilton die vanochtend tijdens de sprintkwalificatie de sprintpole veroverde. Verstappen wist met zijn RB21 nog in de buurt te komen, maar moest uiteindelijk achttien duizendsten toegeven op de tijd van de Brit. Oscar Piastri was de beste McLaren-coureur met P3, terwijl klassementsleider Lando Norris de verkorte race vanaf P6 begint.

Artikel gaat verder onder video

Knappe prestatie Verstappen

In de nabeschouwing van Viaplay zag Albers dat Verstappen opnieuw boven zijn materiaal uitstak. "Dat is gewoon talent. Dat heeft Max. Je ziet dat hij alles perfect probeert af te stemmen met 'GP' [Gianpiero Lambiase]", vertelt Albers over de behaalde P2. In SQ1 en SQ2 zat de Nederlander er nog niet bij, maar Albers wijst op zijn mentaliteit: "Hij is een echte bijter. Ik vind het heel knap. Dit zijn de momenten waarop hij maximaliseert en constant blijft. De anderen vallen toch weer door de mand."

Opluchting in Maranello

Collega-analist Ernest Knoors ziet vooral dat Ferrari opgelucht is na de sprintpole van Hamilton: "Dit is een enorme opluchting. Ik denk dat ze na Melbourne toch wel teleurgesteld naar huis gingen. Niet alleen vanwege de auto, maar ook door een aantal rare strategische keuzes."

Hamilton VS Verstappen

Dat Verstappen en Hamilton vannacht samen de eerste startrij delen, maakt Albers enthousiast: "Ja, dat wordt vuurwerk. Ik verwacht dat Verstappen weer iets speciaals laat zien, dus Hamilton moet echt oppassen."

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!