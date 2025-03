Yuki Tsunoda noemt het traditie dat er binnen de Red Bull-familie veel geschoven wordt met coureurs. Volgens de Japanner is dat iets positiefs, maar moet hij voor nu gewoon blijven doen wat hij doet.

Yuki Tsunoda kende een zeer sterk openingsweekend in Australië. De Racing Bulls-coureur reed lange tijd op de vijfde plaats in een zeer chaotische race, tot de gok van het team om in de regen buiten de buiten op slicks, ervoor zorgde dat hij spinde en buiten de punten belandde. De race van de Japanner ging niet voorbij aan McLaren-CEO Zak Brown, die van de gelegenheid gebruik maakte om concurrent Red Bull Racing te tarten: "Dat is waarschijnlijk de gast die in de Red Bull had moeten zitten, kijkend naar hoe hij presteert", klonk het.

Slechte start Lawson

Tsunoda maakte eind vorig jaar kans op het tweede zitje bij Red Bull Racing, maar de voorkeur ging uiteindelijk naar Liam Lawson. Teambaas Christian Horner zag meer potentie in de 22-jarige Nieuw-Zeelander, omdat hij al erg snel op een hoog niveau zat. Helaas kwam dat in Australië niet naar voren. Lawson kende een draak van een weekend en wist na een mislukte kwalificatie, op zondag de eindstreep niet te halen. Red Bull staat erom bekend veel te schuiven met de coureurs binnen de twee teams, en dus wordt er in de paddock uiteraard direct gesproken over of Tsunoda niet in de Red Bull moet zitten.

Positieve woorden Zak Brown

"Ik waardeer wat Zak over mij heeft gezegd in de media, maar het was maar één race", vertelt Tsunoda tegenover de aanwezige media in China. "Dit soort dingen zijn als sinds de eerste race van vorig jaar aan de hand. Daniel [Ricciardo] ging Sergio [Pérez] vervangen, ik ging Sergio vervangen en Liam [Lawson] ging Sergio vervangen. Het is traditie binnen onze groep. Dat is positief, maar tegelijkertijd moet ik gewoon blijven doen wat ik doe. Ze hebben deze line-up eind vorig jaar gekozen. Misschien hebben ze voor de toekomst een duidelijk plan, ik weet het niet."

