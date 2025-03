Max Verstappen en het team van Mercedes worden met enige regelmaat met elkaar in verband gebracht en ook deze week is het raak, weliswaar door iemand die daar in principe niks mee te maken heeft: Zak Brown. Jos Verstappen denkt er het zijne van en reageert op de opvallende quotes van de Amerikaan.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Artikel gaat verder onder video

Opmerkingen Brown

Ook rondom het team van Mercedes blijven de geruchten zingen. Zo liet Brown recent weten dat hij wel een overstap van Verstappen verwacht: "Oh, ik denk dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt, waarschijnlijk naar Mercedes", voorspelde de Amerikaan bij The Telegraph. "Er wordt ook gesproken over Aston Martin, met Adrian Newey die zich heeft aangesloten. Maar hoe geweldig Adrian ook is - en hij is de grootste ooit - je hebt een heel team om je heen nodig. Je hebt de cultuur nodig. Dat kost tijd. Als ik geld zou inzetten, zou ik op Mercedes wedden. In de afgelopen 10 jaar hebben ze zeven of acht keer het kampioenschap gewonnen. Vorig jaar wonnen ze vijf races. Ze hebben stabiliteit. We weten dat Toto hem leuk vindt. En ik denk dat we allemaal voelen dat [Mercedes] het beste uitgerust is aan de wat betreft de power unit met de nieuwe motorreglementen volgend jaar."

Jos reageert

De opmerkingen van Brown - die natuurlijk als teambaas van McLaren weinig te maken heeft met dergelijke zaken - zijn bij Verstappen senior in het verkeerde keelgat geschoten. Op een Instagram-post laat hij weten dat de Amerikaan deze dingen alleen maar zegt om de boel even lekker op te schudden, al lijkt hij het woord 'stir' niet helemaal juist gespeld te hebben.

🚨 Jos Verstappen responds to Zak Brown's comment on Max and Mercedes



"He is only trying to stir shit" pic.twitter.com/90UHwbbuT2 — RBR Daily (@RBR_Daily) March 19, 2025

Gerelateerd