Vincent Bruins

Dinsdag 28 maart 2023 15:17 - Laatste update: 16:38

Jeremy Clarkson, de bekende presentator van The Grand Tour en Clarkson's Farm, is van mening dat de beste manier om een Formule 1 race te zien gewoon thuis op de bank is in plaats van er zelf bij zijn op de tribune. Dat schreef hij in zijn column in The Sunday Times.

Clarkson is al bijna vijftig jaar groot fan van niet alleen de Formule 1, maar ook van andere autosporten. In zijn tijd bij Top Gear deed hij zelfs mee aan de 24 Uur van Silverstone samen met mede-presentatoren Richard Hammond en James May. Eerder deze maand bezocht hij de seizoensopener in Bahrein. Hij stelde toen dat de Formule 1 weer helemaal terug is, omdat "de auto's elkaar nu kunnen volgen".

Lego achterstevoren

"Bij de Britse Grand Prix van 1973 zat ik op de tribune bij Woodcote op Silverstone," zo begon de 62-jarige over de eerste keer dat hij bij een Formule 1-race was. "Dat betekende dat ik op precies de goede plaats zat om te zien hoe de McLaren van Jody Scheckter met 260 kilometer per uur op het gras kwam, de muur in spinde en vrijwel het langstdurende ongeluk in de geschiedenis van de Formule 1 in gang zette. Het leek alsof de auto's een stofwolk in suisden en er aan de andere kant uitkwamen als losse onderdelen. Het was een soort van Lego achterstevoren en ongelooflijk dat niemand overleed. Slechts één coureur raakte gewond, Andrea de Adamich. Het duurde een uur om hem uit zijn Brabham te snijden en daarna besloot hij door te gaan met de autosport, maar dan als commentator. Je kan het de arme man niet verwijten."

Heel veel geluk

"Aangezien mijn enige sportervaring badminton was, was ik meteen verslaafd [aan Formule 1]," vervolgde de Brit. "En ik zwoer dat ik de rest van mijn leven naar zoveel mogelijk Grands Prix zou gaan. Die belofte aan mezelf duurde tot ongeveer vijftien minuten na de herstart. Het was een leuke race, vol crashes en spanning. Jackie Stewart spinde, terwijl hij Ronnie Peterson probeerde in te halen, James Hunt en Niki Lauda hadden hun eerste van vele gevechten die nog zouden komen, en Peter Revson won. Ik zag er echter zo goed als niets van. Dit is het probleem met de Formule 1, als je er zelf bij bent. Je moet heel veel geluk hebben om een incident te zien, en zelfs als je het ziet, is het meestal plots voorbij en zijn er geen slow-motion herhalingen om je te helpen begrijpen waar het door was veroorzaakt. Dit is dus een sport die alleen op televisie echt werkt."