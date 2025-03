Dit is waarom Piastri niet vooruit maar wel achteruit uit het natte gras kon komen | GPFans Special

Oscar Piastri kwam vast te staan in het natte gras tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Het kostte hem zoveel tijd om los te geraken dat hij een complete ronde was kwijtgeraakt. Maar waarom lukte het de McLaren-coureur alleen om achteruit uit het gras te komen en niet vooruit? GPFans heeft het antwoord.

Piastri hoopte afgelopen weekend zijn thuisrace op zijn naam te schrijven. De Melburnian kwalificeerde zich als tweede op het Albert Park Circuit en verloor een positie aan Max Verstappen, maar pakte de plek weer terug na een foutje van de Red Bull-coureur. Hij reed direct het gat naar Lando Norris dicht en hoopte zijn teamgenoot in te halen, maar McLaren gaf het duo de opdracht om elkaar voorlopig niet aan te vallen. Toen de baan eenmaal droog genoeg was geworden tijdens de safety car voor Fernando Alonso, wisselde iedereen naar de slicks. Bij de herstart ontstond er echter plotseling een regenbui boven Melbourne en een aantal ronden later vlogen Norris en Piastri door de grindbak in de laatste sector, waar de bui als eerste arriveerde.

Het weer sloeg van de ene op de andere ronde om

Norris kon zijn McLaren nog op het goede spoor houden, toen hij eenmaal weer het asfalt op was gestuiterd. Hij kwam de pitstraat in voor intermediates en hield Verstappen achter zich voor de overwinning. Piastri spinde ongelukkig het gras op en kwam vast te staan. Het kostte hem zo'n twee minuten om eruit te komen. Hij kreeg uiteindelijk een ronde terug dankzij de safety car voor de crashes van Liam Lawson en Gabriel Bortoleto, en haalde richting de finish onder andere Lewis Hamilton in om met P9 nog twee punten te pakken. "In dat soort omstandigheden is het ontzettend moeilijk om te oordelen hoe glad het gaat zijn. Van de ene op de andere ronde was het weer omgeslagen, en ik zag Lando voor mijn neus eraf gaan. Maar ik zat ook al in bocht, dus er was op dat moment weinig dat ik kon doen om nog af te remmen", vertelde Piastri tegenover de aanwezige media. Hij legde verder uit dat hij blij was dat hij in de winterstop bij de boerderij van Jeremy Clarkson was langs gegaan, waar hij achteruit had leren rijden met een tractor. Dat kwam goed uit, omdat hij achteruit door het gras moest om los te komen.

Gewicht van de motor

Maar waarom stond Piastri vast in het gras, toen hij vooruit probeerde te rijden, en waarom lukte het hem wel om terug de baan op te komen, toen hij het in de achteruit deed? Dat heeft met twee factoren te maken. Het eerste is gewicht. De power unit in een Formule 1-auto ligt achter de coureur. De V6-turbohybride is het zwaarste onderdeel van de bolide met een gewicht van iets meer dan 150 kilogram. Vanwege waar de motor zich bevindt, hangt er meer gewicht aan de achterkant van de auto dan aan de voorkant en gewicht is in Piastri's geval de leidende factor als het gaat om de kracht die zorgt voor tractie. Door de McLaren in de achteruit te gooien, legt het momentarm van de auto meer gewicht op de achterkant en zorgt dat voor iets meer tractie in een achterwiel aangedreven auto.

Achterkant van de vloer verder van de grond

De tweede factor is de vloer. De voorkant van de vloer hangt iets dichter bij het asfalt dan de achterkant van de vloer, vanwege hoe Formule 1-auto's zijn afgesteld. Daarbij hebben bolides in de koningsklasse een zogeheten 'bib' aan de voorkant van de vloer en deze is vaak in de vorm van een schep. Als je een schep op een bepaalde hoek in het gras steekt, is het dan makkelijker om de schep verder naar voren te duwen of om de schep met je mee te slepen naar achteren? Uiteraard is het makkelijker om de schep dan te slepen en zo werkt het ook bij een Formule 1-auto. Het was voor Piastri makkelijker om uit het gras te komen door zijn vloer over het gras naar achteren te slepen dan de 'bib' vooruit het gras in te duwen.

