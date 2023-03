Remy Ramjiawan

Het team van Ferrari komt tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna met een geheel nieuw concept van de auto aan, zo weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De Scuderia heeft met de SF-23 voortborduurt op de F1-75, maar is tot de conclusie gekomen dat dit niet de juiste weg is.

Aan het begin van het 2022-seizoen waren de concepten van de nieuwe generatie Formule 1-auto's duidelijk zichtbaar. Red Bull Racing was met de RB18 anders dan de smalle sidepods van de W13, maar ook de F1-75 met de golvende sidepods kwam weer uit een ander vaatje. Na het eerste jaar met de nieuwe regels zijn de meeste teams voor het concept voor Red Bull Racing gegaan en inmiddels lijkt Ferrari ook haar concept te gaan wijzigen.

Eerste grote wijziging Vasseur?

De formatie uit Maranello komt bij de start van het Europese seizoen in Imola, met een nieuwe wagen aan. Het Italiaanse medium wijst naar een verdwijning van de huidige herkenbare sidepods, al is het niet bekend welke richting de Scuderia in zal slaan. Nu duidelijk is geworden dat Red Bull Racing te snel is, richt het team zich op het behalen en het behouden van de tweede positie in het klassement.

Meer downforce

De nieuwe wagen zal beschikken over een efficiëntere vloer, maar ook een geheel nieuwe achterwielophanging. Het is de bedoeling dat de auto met de nieuwe ophanging hoger kan worden afgesteld, zonder daarbij neerwaartse druk te verliezen. Het medium benadrukt dat de huidige 'badkuip'-sidepods verdwijnen, maar wat ervoor in de plaats komt, dat is nog niet bekend.