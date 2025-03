Lando Norris heeft fel gereageerd op recente uitspraken van George Russell. De Mercedes-coureur liet in Australië optekenen dat de voorsprong van McLaren dusdanig groot is, dat ze zich vast op 2026 kunnen gaan richten.

De Grand Prix van Australië werd afgelopen zondag gewonnen door Lando Norris. Max Verstappen werd tweede, maar reed tot een fout van Oscar Piastri, lange tijd ook achter de tweede McLaren. De race in Melbourne werd echter gekenmerkt door chaotische en natte omstandigheden, waardoor het lastig is om op basis van die ene race te zeggen hoe de onderlinge verhouding tussen de topteams precies ligt. Volgens George Russell was het echter al vroeg in het weekend duidelijk: de voorsprong van McLaren is dusdanig groot, dat ze zich al vast op het nieuwe tijdperk dat in 2026 aanbreekt kunnen gaan richten.

Norris reageert op uitspraken Russell

Gevraagd naar die uitspraak, reageert Norris geïrriteerd na afloop van de race: "Eens even kijken. Max kwam drie tienden te kort op zaterdag. Vorig jaar zaten wij er veel verder vanaf, en toen zijn we het seizoen geëindigd met de beste auto", klinkt het. "We zaten in het begin een halve seconde achter Red Bull en hadden uiteindelijk de snelste auto. Ik weet dat George dit weekend een aantal dingen heeft gezegd over dat we ons kunnen focussen op 2026. Als dat de mentaliteit is die zij hebben, prachtig, maar dat is de verkeerde mentaliteit. Sorry man."

Werk aan de winkel

De leider in het wereldkampioenschap vervolgt: "We weten dat we nog veel werk te verrichten hebben aan de auto van dit jaar. Als je in deze positie rustig aan gaat doen, ga je falen. Zodra je in de Formule 1 gaat denken dat de dingen goed gaan, word je gepakt. Ik denk wel dat we de favorieten zijn, want het team heeft het fantastisch gedaan en de auto vliegt. Maar we zullen races krijgen waar we het moeilijk hebben. Als we het seizoen in Bahrein waren begonnen, hadden we denk ik niet gewonnen. En dan had je me deze vraag ook niet gesteld. Laten we het een aantal races de tijd geven, voordat we echte statements gaan maken."

