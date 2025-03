Lewis Hamilton wilde tijdens de Grand Prix van Australië vooral niet gestoord worden door zijn engineer Riccardo Adami. Zo wilde de zevenvoudig kampioen niet horen dat hij de 'K1'-optie tot zijn beschikking had, en volgens Martin Brundle was het allemaal maar een beetje een vreemde vertoning.

In Melbourne ging de combinatie Hamilton en Ferrari dan eindelijk van start. De Brit heeft echter benadrukt dat er nog geen wonderen verwacht mogen worden, aangezien hij nog altijd aan het leren is. Tijdens de kwalificatie eindigde Hamilton op P8, achter teamgenoot Charles Leclerc, met een onderling verschil van zo'n twee tienden. Tijdens de race kwam Hamilton uiteindelijk als tiende over de streep en wist zo toch één punt te scoren. Teamgenoot Leclerc eindigde zijn race op de achtste plek.

Gesprek

Tijdens de race kwam er een wat oververhit gesprek tussen Hamilton en zijn engineer op de livefeed. Hamilton: “Laat me weten waar ik traag ben. Ik heb moeite met de rijeigenschappen. De auto is vlot.” Adami: “In bochten 11 en 12... Je kunt K1 gebruiken als je dichtbij bent.” Hamilton: “Laat mij alsjeblieft mijn gang gaan.” Adami: “K1 beschikbaar.” Hamilton: “Ja, dat weet ik. Laat mij alsjeblieft met rust.”

Brundle zag teleurstellend debuut

In zijn column voor Sky Sports F1 gaat Brundle in op het gesprek en snapt hij er maar weinig van: "Ik begrijp niet waarom Lewis zo angstig was tegenover zijn engineer Riccardo Adami, die ik het gevoel had simpelweg relevante en nuttige informatie probeerde door te geven. Het viel echt uit elkaar voor Ferrari toen ze het risico namen met droge banden op een natte baan en zwaar inboetten op hun positie op de baan voor beide coureurs, waarna ze Australië verlieten op de zevende plaats in het kampioenschap." De Brit kan niet anders dan concluderen dat het debuut van de zevenvoudig kampioen niet florissant was: "Lewis Hamilton kende een teleurstellende start van zijn Ferrari-carrière volgens elke maatstaf."

