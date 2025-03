Volgens Ralf Schumacher moet er niet te zwaar worden getild aan de woorden van Helmut Marko over Isack Hadjar afgelopen zondag. De Duitser vermoedt dat veel jonge Red Bull-coureurs enigszins geïntimideerd zijn door de sterke mening van de adviseur, maar stelt ook dat Marko het waarschijnlijk niet zo slecht heeft bedoeld als nu wordt geschetst.

Hadjar heeft zichzelf in Australië geen dienst bewezen. De twintigjarige rookie maakte dit weekend bij het zusterteam van Red Bull Racing zijn officiële Formule 1-debuut, maar kwam niet verder dan de opwarmronde. De omstandigheden waren dan ook niet makkelijk, maar bij het uitkomen van de eerste bocht verloor hij de controle over de VCARB02 en klapte hij achterwaarts tegen de muur. Een troostende arm van Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, hielp nog enigszins, maar Marko stelde bij ORF dat het vooral een tranentrekkende show was, die voornamelijk erg gênant overkwam.

Artikel gaat verder onder video

Dramatisch debuut Hadjar

Schumacher debuteerde zelf in de Formule 1 in 1997 en verplaatste zich bij Formel1.de in de situatie van de Frans-Algerijnse coureur. “Ik zou nu niet per se gehuild hebben, maar natuurlijk raakt het een jonge coureur. Zijn eerste race, een geweldige prestatie tot dat moment, en dan het team op zo’n manier teleurstellen – dat is natuurlijk verdrietig,” vertelt Schumacher.

Hete adem van Marko in de nek

Daarnaast houdt elke Red Bull-coureur altijd rekening met de mening van Marko, die daar geen geheim van maakt. “En dan word je ook een beetje bang, vooral bij Red Bull, met de strengheid van Dr. Marko. Ik weet niet welke tranen gênant zouden moeten zijn, maar goed, we kennen Helmut, en hij bedoelt het zeker niet op die manier,” verklaart Schumacher.

Meerdere coureurs met DNF achter de naam

Hoewel Hadjars glijpartij ongelukkig was, was hij niet de enige coureur die zijn wagen niet op de baan kon houden. Jack Doohan haalde de eerste ronde niet eens en crashte met zijn Alpine in de muur. Ook Carlos Sainz maakte een fout achter de safety car en zag zijn race daar eindigen. Fernando Alonso kon zijn Aston Martin in ronde 32 niet meer onder controle houden en werd de vierde uitvaller. Gabriel Bortoleto moest uiteindelijk in ronde 45 zijn race staken na een schuiver in de voorlaatste bocht. Liam Lawson werd in ronde 46 de zesde coureur met een DNF achter zijn naam, nadat ook hij crashte.

Gerelateerd