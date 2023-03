Jeen Grievink

Dinsdag 28 maart 2023 08:27 - Laatste update: 09:03

Christian Horner (49) heeft z'n schaapjes al lang en breed op het droge. De succesvolle teambaas van Red Bull Racing heeft in de loop der jaren een enorm fortuin bij elkaar gesprokkeld en is daarnaast in het bezit van flink wat vastgoed en verschillende sportauto's. In dit artikel nemen we een kijkje in het luxueuze leventje van Horner en zijn vrouw Geri Halliwell.

Christian Edward Johnston Horner werd op 16 november 1973 geboren in Leamington Spa, een plaats met een kleine 50.000 inwoners. Ongeveer twintig jaar later begon de autosportcarrière van Horner, toen hij debuteerde in de Britse Formule 3 bij het team van Fortec. Enkele jaren later richtte hij zijn eigen team op. In de Formule 3000 gaf hij acte de présence met Arden International. Daar kwam Horner er achter dat een team leiden hem meer voldoening gaf dan het racen zelf. In 1999 besloot hij dan ook om te stoppen met racen en zich puur en alleen te richten op het leiden van teams. Een uitstekende keuze, want in 2005 werd Horner aangesteld als teambaas van Red Bull Racing en daar is hij tot op de dag van vandaag niet weg te slaan. En dat heeft hem absoluut geen windeieren gelegd.

Horner werd bijzonder succesvol als Red Bull-teambaas

Onder de leiding van Horner won Red Bull Racing meerdere coureurs- en constructeurstitels. Zo was hij erg succesvol met Sebastian Vettel achter het stuur in 2010, 2011, 2012 en 2013. Ditzelfde kunstje probeert hij nu te herhalen met Max Verstappen, met wie hij in 2021 en 2022 zegevierde. Horner, die sinds 2015 getrouwd is met Geri Halliwell - die sindsdien ook zijn naam draagt -, heeft in de jaren bij Red Bull erg goed geboerd. Het vermogen van de Brit wordt inmiddels door verschillende bronnen geschat op zo'n 68 miljoen dollar. De teambaas zou bij de energiedrankgigant zo'n 12 miljoen dollar per jaar aan salaris opstrijken.

Gecombineerd vermogen geschat op 440 miljoen pond

Hello Magazine schatte het gecombineerd vermogen van Horner en zijn vrouw Geri echter op 440 miljoen pond. Dit duizelingwekkende bedrag is met name te danken aan de bijzonder succesvolle zangcarrière van Halliwell, die deel uitmaakte van de Spice Girls, de meest verkopende meidengroep aller tijden. Zij doet dus een enorme duit in het zakje wat betreft het gezamenlijk vermogen.

Christian Horner met zijn vrouw Geri Halliwell

Twee enorme landhuizen en onroerend goed

Een deel van dit geld gebruikt Horner om zijn luxueuze leventje invulling te kunnen geven. Zo is Horner eigenaar van twee prachtige landhuizen met onroerend goed in Oxfordshire en Hertfordshire. Het Banbury-huis is het optrekje waar hij met zijn gezin het vaakst vertoefd. Het enorme pand beschikt over een uitgestrekte tuin met een vijver, verschillende dieren, een dubbel terras en zes slaapkamers. De schuren rondom het pand heeft Horneronder handen laten nemen. "Het restaureren van de boerderij is mijn hobby geweest - de manier waarop ik het racen uit mijn hoofd zette. Het hoofdhuis is klaar, maar nu worden de schuren omgebouwd", zo verklaarde hij in 2019 aan Luxury Londen.

Horner bezit Aston Martin ter waarde van 650.000 pond

Maar naast gelukkig eigenaar van meerdere vastgoedprojecten, is Horner ook de bezitter van verschillende sportauto's. Zo heeft hij onder meer de sleutels van twee Infiniti Q50's en een Aston Martin DB11. Horner heeft echter een voorliefde voor klassieke auto's en heeft daarom ook zijn hand weten te leggen op een vintage Shelby Cobra 289 uit 1968 en een historische Aston Martin DB5. Deze James Bond-achtige machine zou maar liefst 650.000 pond waard zijn.