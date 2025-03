Max Verstappen werd na afloop van de Grand Prix van Australië gevraagd naar zijn relatie met George Russell, na de aanvaring tussen de twee afgelopen jaar. De Nederlander had duidelijk niet veel zin in deze vraag.

Max Verstappen en George Russell kregen het afgelopen jaar flink met elkaar aan de stok, nadat de Nederlander in de media vertelde dat Russell er na afloop van de kwalificatie in Qatar alles aan had gedaan om hem een straf aan te naaien. Verstappen werd één plaats naar achteren gezet, omdat hij de Mercedes-coureur in de weg zou hebben gezeten tijdens diens snelle ronde.

Ruzie Verstappen en Russell

Russell counterde de aanval van Verstappen door eveneens via de media, de vuile was buiten te hangen. Zo zou de viervoudig wereldkampioen hebben gedreigd om bewust tegen Russell aan te crashen, en zou een deel van het Red Bull-personeel op zoek zijn naar een nieuwe werkgever, omdat ze niet langer met Verstappen willen werken. De ruzie duurde voort tot in Abu Dhabi.

Cynisch antwoord

In Australië kwamen Verstappen en Russell respectievelijk als tweede en derde over de streep, waarna ze samen op de persconferentie verschenen. Daar kreeg Verstappen de vraag of hun verstandhouding inmiddels weer oké is: "Nee, het is nog steeds schokkend slecht. Dat is het altijd al geweest", reageert Verstappen cynisch. "Ja, bedoel ik. Het zit allemaal goed. Alles is goed." Russell voegde daar aan toe: "Wat hij zei."

