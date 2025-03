Na een iets vertraagde start, door de schuiver van Isack Hadjar in de formatieronde en de klappers van Jack Doohan en Carlos Sainz is de Grand Prix van Australië rond 05:15 uur van start gegaan. Max Verstappen vertrok vanaf P3, achter polesitter Lando Norris en Oscar Piastri en wist de Australiër te verschalken, maar verloor de positie weer door een zeldzame fout.

Het seizoen is officieel gestart met de race in Melbourne. Verstappen wist zaterdag de derde tijd te rijden en dat was toch wel enigszins verrassend. Zo is McLaren momenteel de snelste en de verwachting was dat Ferrari en Mercedes daarachter de dienst uit zouden gaan maken. Verstappen was vrijdag niet optimistisch en twijfelde of Q3 zelfs haalbaar was. Dat ging overigens met speels gemak en uiteindelijk werd de derde tijd gereden.

Foutje Verstappen

De omstandigheden zijn lastig op het Albert Park Street Circuit. De Nederlander wist in de openingsronde op de staart van koploper Norris te blijven, maar Verstappen kon zijn RB21 niet op tijd afremmen voor bocht drie. De viervoudig kampioen wist uit de grindbak te blijven, maar kon niet voorkomen dat Piastri hem voorbijging. Momenteel ligt de Red Bull-coureur op P3 met een achterstand van tien seconden op leider Norris.

Piastri passes Verstappen! 😱



The Red Bull driver pushes too hard and runs wide, dropping to third position#F1 #AusGP pic.twitter.com/JrggVsnIzu — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

