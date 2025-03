Oscar Piastri was het snelst in de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië met een 1:15.921. De McLaren-coureur zat 0.039 seconden onder de tijd van George Russell. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde positie, maar zit er wel goed bij.

De derde vrije training voor de 88e Grand Prix in het land Down Under begon om 12:30 uur lokale tijd in droge weersomstandigheden. Op deze zaterdag moeten de teams en coureurs omgaan met de warmste temperaturen van het weekend in Melbourne. Het was tijdens VT3 al 35°C. McLaren en Ferrari waren de grote favorieten richting de laatste oefensessie op het Albert Park Circuit, aangezien Lando Norris en Charles Leclerc het snelst waren op de vrijdag.

Bearman opnieuw niet in actie

Ollie Bearman maakt een dramaweekend mee. Hij crashte tijdens de eerste vrije training en vanwege de schade moest Haas de motor en versnellingsbak vervangen. De reparaties konden niet op tijd uitgevoerd worden en dus miste de rookie de hele tweede vrije training. Om de verloren tijd enigzins proberen goed te maken, ging hij als eerste naar buiten bij aanvang van de derde vrije training, maar het ging wederom fout tijdens zijn allereerste pushrondje. De Brit raakte het gras in de remzone van bocht 13 en spinde. Hij stond vast in de grindbak en dat betekende einde sessie voor hem en een rode vlag na slechts twee minuten.

Problemen voor Lawson, maar P1 voor Verstappen

Max Verstappen stond halverwege de sessie van een uur bovenaan met een 1:16.646. Hij was een kwart van een seconde sneller dan Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Leclerc en Norris. De andere wagen van Red Bull Racing kon geen tijd neerzetten. Liam Lawson reed langzaam en zei over de boardradio dat de batterij niet wilde opladen. De Nieuw-Zeelander werd vervolgens naar de pits geroepen en bleef daar. Ondertussen waren de Ferrari's bezig met verbeteringen. Leclerc klokte een 1:16.676 om tot drie honderdsten van Verstappen te komen. Lewis Hamilton ging slechts één duizendste langzamer dan Leclerc. Williams leek er ook weer goed voor te staan door na 35 minuten in de sessie de vierde en vijfde tijd te rijden op de harde band, terwijl de rest op de softs stond.

Nieuwe softs

In de laatste twintig minuten van VT3 werden nieuwe zachte banden tevoorschijn gehaald voor de kwalificatieruns. George Russell, Alexander Albon, Carlos Sainz en Norris doken onder de 1:16.6 om rapper te gaan dan Verstappen, maar de Nederlander zou weer terugslaan. Hij zette een 1:16.002 neer en was daarmee maar liefst vier tienden sneller dan Russell. De Mercedes-coureur verbeterde echter nog en zat met een 1:15.960 weer vier honderdsten onder Verstappen. Beide coureurs werden uiteindelijk verslagen door Piastri die met een 1:15.921 sneller was dan wie dan ook. Achter de thuisheld, Russell en Verstappen waren het Leclerc, Antonelli, Sainz, Albon, Hamilton, Yuki Tsunoda en Norris in de top tien.

