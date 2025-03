Hamilton moet wennen aan SF-25: 'Heb niet zomaar juiste afstelling in mijn hoofd zitten'

Voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zitten de eerste officiële sessies van zijn Ferrari-avontuur erop. De Brit wist tijdens de eerste vrije training niet verder te komen dan P12 en zette in de tweede oefensessie de vijfde tijd op het bord, in beide gevallen was Hamilton meer dan vier tienden verwijderd van de snelste tijd van teamgenoot Charles Leclerc.

Daar waar het in Bahrein nog aardig koel was, waren de omstandigheden tijdens de eerste twee sessies in Melbourne warm te noemen. Lando Norris sloot de eerste vrije training als snelste af met een 1:17.252. In de tweede oefensessie zette Leclerc een 1:16.439 neer en stond daarmee bovenaan. Voor Red Bull was het een dag waarop het team nog zoekende was. Zo was Max Verstappen in VT1 nog in de top vijf terug te vinden, maar moest hij in de tweede training genoegen nemen met P7.

Hamilton zit in opbouwfase

Voor Hamilton waren het dus zijn eerste echte rondjes voor het team uit Maranello en bij F1TV verklaart hij: "Het is fantastisch om hier in een Ferrari te rijden. De auto voelde wel heel anders dan wat ik gewend ben hier op de baan, dus zeker tijdens de eerste vrije training moest ik nog flink wennen. De tweede vrije training ging al een stuk beter, maar ik zit nog steeds in de opbouwfase. Stukje bij beetje worden we sneller."

Vastigheden ontbreken

De Brit heeft twaalf jaar bij Mercedes doorgebracht en de Ferrari is simpelweg een hele andere wagen. "Het voelt gewoon heel anders, niets slecht, maar het vergt gewoon een andere manier van rijden. Ik ben nu mijn rijstijl daarop aan het aanpassen." Daarbij zijn de vastigheden er ook nog niet. "Kijk, ik heb bijvoorbeeld niet zomaar even de juiste afstelling in mijn hoofd zitten, wat ik bij Mercedes wel had, omdat ik daar zo lang heb gezeten. Ook het vinden en toepassen van de juiste tools," gaat Hamilton verder. "Charles weet dat gewoon, omdat hij hier al zo lang is."

Daarnaast ziet Hamilton wel dat het met de snelheid van de SF-25 goed zit. "De longruns zagen er goed uit en waren redelijk competitief, maar McLaren ziet er erg snel uit. Het ziet eruit of het dicht bij elkaar zit."

A small lock-up for Lewis Hamilton on his first out lap for Ferrari 👀💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/Ts4ozJZ5ab — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

