Lando Norris begrijpt naar eigen zeggen niet zo goed waarom McLaren door iedereen als de grote favoriet wordt gezien, en noemt de conclusies van veel experts en analisten "kortzichtig".

Het is een publiek geheim dat testdagen in de Formule 1 verre van veelzeggend zijn, maar toch kan er na afloop altijd een voorzichtige pikorde worden opgeschreven. Onder experts, analisten maar ook een aantal coureurs, is de algemene consensus dat McLaren het beste pakket heeft, en dat Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes erg dicht bij elkaar liggen. Max Verstappen verwacht in Australië dit weekend niet eens mee te kunnen doen om de overwinning. Meerdere analisten zeggen dat McLaren een voordeel van twee tienden op de concurrentie heeft. Dat zou enorm zijn.

Artikel gaat verder onder video

Hoge verwachtingen McLaren

Volgens Lando Norris is die conclusie veel te kort door de bocht: "Ik weet dat de verwachtingen hoog liggen en dat iedereen dat ook zegt", klinkt het tegenover de aanwezige media in Australië. "Het was gewoon mijn race run die ik deed, waardoor iedereen is gaan geloven dat het [de voorsprong van McLaren op de concurrentie] heel groot is. Het was een hele goede race run, maar het was ook onder perfecte omstandigheden."

Kortzichtig

De Brit vervolgt: "Oscar [Piastri] deed de volgende dag een race run die veel minder snel was. Niet omdat hij minder goed reed, maar omdat de omstandigheden op de laatste dag veel langzamer waren. Het verbaast mij dat zoveel mensen zo kortzichtig zijn, met name mensen waarvan je dat niet zou verwachten. Er worden veel conclusies getrokken, terwijl het seizoen nog niet eens begonnen is."

Gerelateerd