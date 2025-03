Max Verstappen was in Australië in gesprek met de internationale media kort van stof, maar volgens de viervoudig wereldkampioen is dat niet per se een voortzetting van zijn boycot van afgelopen jaar.

De eerste mediadag van het nieuwe Formule 1-seizoen is momenteel gaande, en Max Verstappen heeft zowel de internationale pers als de Nederlandse pers al te woord gestaan. Met name bij die eerste groep was de Red Bull Racing-coureur kort van stof. Dat doet direct denken aan de boycot die de Limburger afgelopen jaar startte, toen hij in de persconferenties van de FIA vrijwel niets zei, nadat hij een taakstraf opgelegd had gekregen omdat hij 'fucked' had gezegd tijdens een persmoment van de autosportfederatie.

Niet veel te melden

In gesprek met onder andere Motorsport.com krijgt Verstappen de vraag of zijn korte antwoorden te maken hebben met de strengere richtlijnen rondom het schelden: "Je moet natuurlijk wel wat meer opletten met alles, maar aan de andere kant heb ik gewoon niet veel te melden en wil ik er ook niet te veel tijd aan besteden", klinkt het. "Gewoon relaxed en dan zien we vanzelf hoe het gaat."

Geen voortzetting van boycot

Het is dus ook niet per se een voortzetting van zijn boycot: "Je kunt er natuurlijk wel steeds tegenop boksen, maar dat schiet ook niet op. En daar heb ik eerlijk gezegd ook niet zoveel zin in. Ik doe gewoon mijn ding gedurende het weekend en daarna ga ik lekker naar huis, dan ben ik bezig met hele andere dingen."

