Nieuwkomer Gabriel Bortoleto heeft voor het eerst zijn stempel gedrukt in de Formule 1. De rookie van Kick Sauber heeft duidelijk laten weten niet onder de indruk te zijn, van de kritische woorden die Red Bull-topman Helmut Marko recent over hem uitsprak.

Het huidige Formule 1-seizoen kent maar liefst vijf nieuwe gezichten. Kimi Antonelli [Mercedes], Isack Hadjar [Racing Bulls], Oliver Bearman [Haas], Jack Doohan [Alpine] en Gabriel Bortoleto [Kick Sauber] maken alle vijf voor het eerst hun opwachting in de koningsklasse van de Autosport. Toen Red Bull-topman Helmut Marko door Servus TV gevraagd werd naar zijn verwachtingen van deze jongemannen, deelde hij de rookies op in twee groepen. Hierbij noemde hij Bortoleto een 'B-coureur', met veel intelligentie, maar een twijfelachtige topsnelheid.

Bortoleto reageert op kritische woorden Marko

"Het boeit me niet", wordt Bortoleto geciteerd door The Race. "Ik heb het gezien, en ik hou van uitdagingen. Het is Helmut die het zegt. Hij is iemand die veel talent naar de Formule 1 heeft gebracht, en veel verkeerde talenten naar de Formule 1 heeft gebracht. Hij heeft het dus goed en fout gehad, en hopelijk kan ik bewijzen dat hij het fout heeft. Maar niets wat ik nu in de media zeg zal hem van gedachten doen veranderen, alleen mijn resultaten op de baan."

Ongelijk bewijzen

De 20-jarige Braziliaan vervolgt: "Ik weet zeker dat ik hem zijn ongelijk zal bewijzen, en hopelijk geeft hij dan zijn ongelijk toe. Ik ben trots op wat ik de juniorenklassen heb gedaan en ik heb het Formule 2- en Formule 3-kampioenschap gewonnen tegen de Red Bull-coureurs die hij heeft."

