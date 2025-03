Het aankomende seizoen staat voor de deur voor het team van Red Bull Racing en als we één ding zeker lijken kunnen op te schrijven, is het dat het team van Max Verstappen zeker niet het snelste team gaat zijn tijdens de start in Melbourne. De Nederlander bevestigt die situatie nog eens in Melbourne zelf.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Artikel gaat verder onder video

Vraagtekens

Ook in Bahrein leek het erop dat McLaren de zaakjes het beste op orde had en dus gaan zij ogenschijnlijk als de grote favorieten het nieuwe seizoen in. Verstappen krijgt vragen in welke vorm Red Bull verkeert op de persconferentie in aanloop naar de race van aankomend weekend: "Een positieve vorm, denk ik. Ik weet het niet! Ik denk dat we dit weekend en daarna veel gaan leren. We proberen ons best te doen, veel meer kunnen we niet doen. Het testen duurt niet zo lang, dus we hebben slechts een paar dingen kunnen vinden waar we ons in hebben verbeterd en dat is wat we zullen blijven doen", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen in Melbourne.

Niet de snelste

Verstappen krijgt de vraag of ze er beter voorstaan dan aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi: "Ja, ik denk dat er natuurlijk een verbetering is, maar er zijn nog steeds dingen die we willen verbeteren en beter moeten. Dit is ook weer een ander circuit dan Bahrein, dus het zal hier ook weer anders voelen om te rijden." Vervolgens komt hij toch met wat mindere teksten voor zijn fans: "Ik weet dat we op dit moment niet de snelste zijn. Maar goed, het is wel nog een lang seizoen. Als je deze vraag hier vorig jaar zou stellen en weer aan het einde van het seizoen, had het er ook heel anders uitgezien. Een hoop dingen kunnen heel snel veranderen in de Formule 1."

Gerelateerd