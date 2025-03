Dit weekend is het eindelijk tijd voor de Grand Prix van Australië en zoals gebruikelijk zullen de heren coureurs op donderdag tijdens de traditionele mediadag vooruitblikken op de race die eraan zit te komen. De FIA heeft inmiddels - zoals we gewend zijn - het schema voor de persconferenties wereldkundig gemaakt.

Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Voirg seizoen beslootmen om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen. De rest van de coureurs verschenen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op vrijdag was vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen of andere afgevaardigden van het team. Even later heeft men het na de zomerstop opnieuw over een andere boeg gegooid: de twee persconferenties keerden terug, maar dan slechts met drie coureurs in plaats van vijf. Op die voet lijken we nu ook verder te gaan in 2025.

Verstappen aanwezig

In Australië bevinden we ons niet in dezelfde tijdzone als Nederland, daar het daar maar liefst tien uur later is dan hier, en dus is de eerste persconferentie om 03:30 uur Nederlandse tijd op de donderdag. Nummer twee is een half uurtje later. Tijdens de eerste sessie horen we Jack Doohan, Oscar Piastri en Max Verstappen aan het woord. In sessie twee, die dus om 04:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, zijn Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz van de partij.

Persconferenties

Donderdag 13:30 uur Max Verstappen Red Bull Oscar Piastri McLaren Jack Doohan Alpine

Donderdag 14:00 uur Lewis Hamilton Ferrari Andrea Kimi Antonelli Mercedes Carlos Sainz Williams

Vrijdag 14:30 uur Andy Cowell Aston Martin Fred Vasseur Ferrari James Vowles Williams

