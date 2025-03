Oscar Piastri zal ook de komende jaren nog actief blijven voor het team van McLaren. De Australische rijder kwam binnen als groot talent, maar heeft zich inmiddels bij de sterkste coureurs van de grid weten te nestelen. Hij reageert op de recente beloning die hij kreeg in de vorm van contractverlenging.

Op dinsdag laat in de avond kwam het team van McLaren vlak voor het nieuwe seizoen met mooi nieuws op de proppen: Piastri heeft zijn na 2026 aflopende contract bij het team met 'meerdere jaren' verlengd. Britse media suggereren bovendien dat Piastri evenveel zal gaan verdienen dan teamgenoot Lando Norris, iets dat ervoor lijkt te zorgen dat het talentvolle duo nog op gelijke hoogte staat binnen het team en ze dus op de baan uit moeten gaan vechten wie dit seizoen mee gaat doen om de titel en wie niet.

Artikel gaat verder onder video

Piastri reageert

Na het verlengen van zijn verbintenis reageert Piastri vanzelfsprekend verheugd op het nieuws: "Het is een geweldig gevoel om te weten dat ik voor de lange termijn onderdeel zal uitmaken van McLaren. Het team geloofde in mij toen ik tekende in 2022 en de tocht om McLaren gedurende de afgelopen twee seizoenen terug aan de top te brengen is geweldig geweest. Er werken zoveel getalenteerde mensen die mij hebben geholpen om heel vroeg in mijn carrière een Formule 1-winnaar te worden. Daarom ben ik erg trots dat ik door kan gaan met het representeren van dit legendarische team voor de aankomende jaren. Ik wil als McLaren-rijder voor grote prijzen vechten na de geweldige prestaties van vorig jaar. Het heeft mij nóg hongeriger gemaakt om scherp te blijven."

BREAKING: McLaren announce multi-year contract extension with Oscar Piastri ✍️#F1 pic.twitter.com/JDOYZ7ul5u — Formula 1 (@F1) March 11, 2025

Gerelateerd