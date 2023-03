Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 19:00

Dat het team van Mercedes er in vergelijking met Red Bull Racing niet geweldig op staat, is over het algemeen vrij bekend. Toto Wolff baart nu echter opzien door openlijk de handdoek in de ring te gooien wat betreft de titelstrijd van 2023. Een opmerkelijke uitspraak van de Oostenrijker.

Het gaat allemaal niet zoals men had gehoopt bij het team van Mercedes. Nadat de Duitse formatie richting het einde van 2022 steeds dichter bij de voorkant van de grid leek te komen - er werd zelfs gewonnen in Brazilië - staat men in het nieuwe seizoen weer op een grote achterstand ten opzichte van Red Bull Racing. Ondertussen lijken ook Aston Martin en Ferrari geduchte concurrenten voor het team dat jarenlang de koningsklasse zo wist te domineren.

Artikel gaat verder onder video

Handdoek in de ring

Hoewel er op de achtergrond natuurlijk hard door het team gewerkt wordt om stappen richting de voorkant te maken, is het voor Wolff duidelijk dat de Mercedes-fans dit seizoen gerust de titel op hun buik kunnen schrijven. "We hebben dit jaar nog maar twee races gereden, maar is het realistisch dat we aan de voorkant mee kunnen doen als je kijkt naar de grootte van het gat? Nee, dat is het niet", laat de teambaas weten tijdens een briefing met de media. Een achtste wereldtitel lijkt er voor Lewis Hamilton dit jaar dus niet in te zitten.

Wederopstanding

De Oostenrijkse teambaas haalt echter wel vertrouwen uit de kleine wederopstanding van vorig jaar, toen het team als gevolg van de ontwikkelingen aan het einde van het seizoen nog een Grand Prix won in Brazilië. "We zullen alles geven en dan zien we wel wat er gebeurt. Vorig seizoen hebben we ook een hoop weten goed te komen. We kwamen steeds dichterbij Red Bull en konden uiteindelijk aan het einde van het seizoen meedoen om overwinningen. Ik denk dat dat ons doel moet zijn voor dit jaar."