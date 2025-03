Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas was toch wel bang dat het Oostenrijkse team hem zou verbieden om een boek uit te brengen waarin al zijn verhalen uit de pitstraat te bewonderen zijn. Uiteindelijk reageerde het team erg positief, maar dat had Nicholas eigenlijk niet verwacht.

Nicholas was een van de mannen die zich bezig hield met de pitstops van het Oostenrijkse team. Daarbij was hij fanatiek, want toen McLaren de fastest pitstop-award won, liet hij direct weten dat hij dit graag weer terug wilde halen naar Red Bull. Uiteindelijk heeft Nicholas vijftien jaar als monteur gewerkt, waarvan dertien bij Red Bull Racing.

Spanning of Red Bull het plan zou accepteren

In gesprek met de Britse tak van Motorsport.com legt Nicholas uit dat hij het boek 'Life in the Pitlane' schreef, terwijl hij nog aan het werk was als monteur. Toen hij met het idee kwam om überhaupt een boek te schrijven, meldde hij dat netjes bij Red Bull Racing. Op de vraag hoe het team reageerde, legt Nicholas uit: "Kort gezegd, beter dan ik ooit had kunnen bedenken. Ik herinner me dat ik tegen mijn partner en mijn manager zei: 'Kijk, ik wil dit project echt doen, maar er is een grote kans dat Red Bull zich omdraait en zegt dat ik dit niet kan doen en hier niet mag werken.'"

Geen enkel ander team had waarschijnlijk goedkeuring gegeven

Dat risico nam Nicholas uiteindelijk, want het vertellen van zijn verhaal vond hij belangrijk. Red Bull stemde uiteindelijk in met het plan: "Dat [risico, red.] was iets dat ik accepteerde toen ik het project op me nam. Ik voel me echt gelukkig, want ik kan me niet voorstellen dat ik bij een ander team zou wegkomen met dit."

