Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 25 maart 2023 10:50

Robin Frijns komt dit weekend voor het eerst sinds zijn crash in januari weer in actie in de Formule E. De Maastrichtenaar stelt dat het nu goed met hem gaat en benadrukt dat hij geen problemen verwacht in São Paulo.

Frijns raakte afgelopen januari gewond bij een crash met Norman Nato tijdens de Mexico City E-Prix, de eerste Formule E-race van dit seizoen. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen bleek dat hij zijn hand en zijn pols had gebroken, waarna hij een operatie van vijf uur moest ondergaan. Vorige week keerde Frijns weer terug achter het stuur, tijdens de Sebring 1000 Miles. Hij kwam met het team van WRT als zesde over de finish in de LMP2-klasse. Dit weekend maakt hij zijn opwachting in de Formule E. Al met al gaat het nu redelijk goed met de ABT-coureur. "Het is in het begin nog een beetje stijf, maar des te meer je rijdt, des te losser het wordt", vertelt Frijns tegenover Autosport. De Nederlander verklaart dat hij eigenlijk geen pijn meer heeft. "Ik heb alle kracht in mijn handen, ik kan duwen en trekken. Alleen de flexibiliteit is wat minder door de plaat."

Frijns wilde oorspronkelijk tijdens de E-Prix van Kaapstad alweer in actie komen, maar werd geadviseerd om nog niet mee te doen. "Ik zat in de simulator voor Kaapstad, ik was in de fabriek en ik voelde me goed. Maar de arts van de FIA besloot om me niet te laten racen omdat hij mijn röntgenfoto had gezien. Op dat moment was ik natuurlijk teleurgesteld, maar uiteindelijk was het de juiste beslissing. Twee weken later hebben ze weer een röntgenfoto gemaakt en toen zag het er een stuk beter uit, daarom besloten we om ervoor te gaan."

Nog een operatie

De Nederlander kan het seizoen gewoon afmaken met de plaat in zijn pols, maar zal daarna nog een operatie ondergaan, omdat hij de plaat eruit wil laten halen. "Ik weet niet wanneer dit wordt, ik moet het nog plannen, maar dat wordt ergens in augustus of september." São Paulo is volgens Frijns in ieder geval de perfecte plek om zijn comeback te maken. "Dit is een van de circuits waar je het beste terug kan keren, omdat er niet echt lastige bochten zijn. Er zijn uitsluitend start-stop chicanes, dus ik zie geen problemen", besluit hij.