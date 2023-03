Brian Van Hinthum

Max Verstappen lijkt op dit moment op eenzame hoogte in de Formule 1 te staan, al heeft de Nederlander natuurlijk ook wel een razendsnelle Red Bull tot zijn beschikking. Eddie Jordan denkt echter dat de Nederlander met hetzelfde materiaal als Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Charles Leclerc de snelste man zou zijn.

Verstappen lijkt op dit moment bijna onverslaanbaar te zijn in de koningsklasse. De Nederlandse coureur blaakt van het zelfvertrouwen door zijn twee wereldtitels en daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige Red Bull om mee te werken. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de man uit Hasselt op dit moment de te kloppen man is en ook in 2023 als topfavoriet voor de wereldtitel wordt bestempeld. Hij won de eerste race in Bahrein en kwam in Djedda vanaf P15 als tweede over de streep.

Verstappen de te kloppen man

Veel vingers wijzen daarbij echter naar de ongekend snelle Red Bull-bolide waarmee Verstappen kan rijden. Volgens oud-teambaas Jordan wil dat overigens niet zeggen dat Verstappen met hetzelfde materiaal als zijn concurrenten niet kan winnen. "Op dit moment zou ik zeggen dat Max Verstappen nog steeds zou winnen als Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Fernando Alonso hetzelfde materiaal tot hun beschikking hadden. Verstappen heet een nieuw geloof in zichzelf en zal alleen maar blijven groeien", vertelt hij tegenover OLBG.

Hamilton tweede

Jordan vervolgt: "Formule 1-coureurs moeten begrijpen dat de samenwerking tussen Verstappen en Red Bull de komende jaren geweldig blijft. Verstappen is niet dom en gaat niet kijken naar een ander team, vooral niet met zijn vader en management achter hem. Iemand die denkt dat Verstappen op korte termijn vertrekt, is aan het dromen. Ik zou zeggen dat Hamilton tweede wordt in dezelfde auto, waarna Alonso en Leclerc vechten voor plek drie. We hebben nog niet genoeg van Leclerc gezien om anders te zeggen, maar de druk van rijden voor Ferrari is enorm. Als Leclerc naar een kleiner team als Mercedes zou gaan, zie je vuurwerk van hem."