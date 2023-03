Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 maart 2023

De Grand Prix van Australië is de derde race van dit seizoen en zoals gebruikelijk wordt de race down under wegens de tijdverschillen gereden op compleet andere tijden dan we gewend zijn. Het wordt een weekendje waarin de wekker gezet moet worden wanneer je alle sessies live wil bekijken. Check de precieze tijden van de sessies in dit artikel.

De Grand Prix van Australië maakte in 2020 en 2021 geen onderdeel uit van het wereldkampioenschap Formule 1 vanwege de uitgebroken coronapandemie. In 2020 waren de fans al aanwezig in Melbourne, toen de hekken ineens gesloten bleven en de race op het allerlaatste moment afgelast werd wegens de net uitgebroken pandemie. Na lang wikken en wegen besloot de Formule 1 vlak voor de start van de eerste vrije training het hele weekend te schappen vanwege de destijds nog onduidelijke situatie rondom het coronavirus. In 2022 keerden we eindelijk weer terug op het inmiddels wat aangepaste circuit. Charles Leclerc ging er met de zege vandoor, terwijl Max Verstappen zijn race na 38 ronden noodgedwongen moest staken.

Albert Park

Albert Park is sinds 1996 gastheer van de koningsklasse, maar de aanleg van het asfalt ging destijds gepaard met een boel protest. Het semi-stratencircuit is namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, aangelegd in een park waardoor niet iedereen hier meteen over te spreken was. De baan is ruim 5,2 kilometer lang en voorzien van in totaal zestien bochten. De snelste rondetijd is in handen van Leclerc. De Monegask deed er in 2022 1:20.260 over om met zijn Ferrari het circuit van start naar finish rond te gaan. De meest recente winnaar van de Australische Grand Prix is dus ook Leclerc. De man uit Monte Carlo kwam in 2022 als eerste over de streep, gevolgd door Sergio Pérez en George Russell. Verstappen kwam in Melbourne voorlopig nog niet verder dan de derde stek. Daar hoopt hij dit seizoen verandering in te brengen.

Waar is de Grand Prix van Australië te bekijken?

De derde race van seizoen is wederom te zien bij de inmiddels welbekende aanbieders. In Nederland heeft Viaplay ook dit jaar de uitzendrechten in handen. Bij de Zweedse streamingdienst kun je vanaf vrijdag terecht voor alle actie op de baan. Viaplay is beschikbaar als los abonnement binnen je televisie-pakket, maar kan ook online via een stream worden bekeken. Geef je liever de voorkeur aan F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse van de autosport, dan kun je ook hier middels een livestream alle actie op de baan bekijken.

Tijdschema Grand Prix van Australië (Nederlandse tijd)

Zoals eerder al beschreven, is de Grand Prix van Australië altijd een test voor de échte Formule 1-fan. Wegens het tijdverschil met Melbourne van negen uur, worden de meeste sessies diep in de nacht gereden. Zo begint de eerste vrije training op vrijdag om 03:30 uur, terwijl de tweede sessie om 07:00 uur van start gaat. Op zaterdag gelden dezelfde tijden voor de derde vrije training en kwalificatie. Op zondag gaan de lampen uit om 07:00 uur, dat wordt dus een vroege zondag.

Vrijdag 31 maart

Eerste vrije training: 03:30 uur

Tweede vrije training: 07:00 uur

Zaterdag 1 april

Derde vrije training: 03:30 uur

Kwalificatie: 07:00 uur

Zondag 2 april

Race: 07:00 uur