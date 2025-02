Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, en zal in 2025 voor het eerst aan de start van het seizoen al meedoen. De Nieuw-Zeelander denkt daarom dat de eerste races van het jaar het zwaarst zullen zijn, gezien veel circuits nieuw voor hem zijn.

Lawson mocht in 2023 invallen bij AlphaTauri toen Daniel Ricciardo geblesseerd raakte op Zandvoort, en ook in 2024 mocht de inmiddels 23-jarige coureur rijden bij het ompgedoopte Visa Cash App Racing Bulls in plaats van Ricciardo; ditmaal werd de Australiër echter ontslagen. Hoewel Lawson Tsunoda in geen van beide jaren wist te verslaan op gebied van kwalificatie of gescoorde punten, zag Red Bull iets in hem zitten waardoor hij het was die promotie maakte. Lawson wordt de vijfde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull na Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez, en staat bekend om het feit dat hij zich in zijn loopbaan altijd snel heeft aangepast aan nieuwe omgevingen, zij het een nieuw team of een nieuwe motorsport.

Dat wordt heel, heel lastig

Omdat Lawson twee keer een F1-seizoen afmaakte maar nooit aan een jaar begon in de koningsklasse, zullen veel circuits aan het begin van het seizoen nieuw zijn voor hem. Ook omdat hij zijn debuut maakt bij een nieuw team, weet hij zelf ook dat het moeilijk gaat zijn om op te boksen tegen Verstappen aan de andere kant van de Red Bull-garage. “In een jaar als dit, vooral aan het begin van het seizoen, ga ik naar veel circuits waar ik nog niet eerder ben geweest. Ik denk dat het begin van het jaar ook het moeilijkst zal zijn," zo wordt Lawson geciteerd door Motorsport Week. "Als ik aan het begin van het seizoen naar een heleboel circuits ga waar ik nog niet eerder ben geweest, wordt dat heel, heel lastig."

Moeilijkste jaar dat ik ooit ben begonnen

Bij Red Bull ligt de druk om te presteren historisch gezien erg hoog. Het team heeft meerdere keren coureurs halverwege een seizoen uit een stoeltje getild als de prestaties ondermaats waren, en Lawson weet dat ook hij snel zal moeten tonen dat hij de plek in de RB21 waard is, ondanks de omstandigheden. “Het is een nieuw team en ik denk dat de verwachtingen hooggespannen zijn, dus het is erg spannend, maar ik verwacht ook dat het het moeilijkste jaar wordt dat ik ooit ben begonnen. Ik heb nog nooit echt een seizoen afgemaakt. Dus ik denk dat het begin van het jaar het moeilijkst zal zijn. Maar ik zou zeggen dat ik ook het meest enthousiast ben om naar deze nieuwe circuits te gaan.”

