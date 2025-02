Max Verstappen gaat dit jaar aan zijn elfde seizoen in F1 beginnen, zijn negende volledige seizoen bij Red Bull Racing en tiende seizoen bij het team. De Nederlander, zo laat hij zelf duidelijk merken, heeft nog genoeg doelstellingen en dingen die hij aan zichzelf wil verbeteren dit seizoen.

Verstappen is sinds 2016 coureur van Red Bull, waar hoe toen tijdens de Grand Prix van Spanje bij zijn debuut meteen de race won. Daarna moest de Nederlander zelf geduldig zijn terwijl Red Bull langzaam maar zeker het gat met Mercedes en Lewis Hamilton begon te dichten. In 2021, zijn eerste kans op een titel, sloeg Verstappen meteen toe. In 2022 en 2023 ging het vervolgens een stuk makkelijk en domineerde hij F1. In 2024 won hij ook zeven van de eerste tien races, zakte Red Bull daarna weg wegens mislukte upgrades en zou de Nederlander dankzij een eindsprint uiteindelijk alsnog wereldkampioen worden.

Verstappen over Red Bull

In gesprek met Verstappen.com gaat de Nederlander in op Red Bull. Verstappen rijdt ook in 2025 voor het team waar hij sinds 2016 al voor rijdt, ondanks de geruchten omtrent de interesse van Aston Martin en Mercedes en de mindere sportieve prestaties van de auto in 2024. Verstappen wordt gevraagd wat hij zo fijn vindt aan zijn situatie bij Red Bull. “Nou, voor mij persoonlijk kan ik gewoon mezelf zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, om jezelf te kunnen zijn binnen een team. Voor mij, omdat ik al zo lang deel uitmaak van het team, is het een tweede familie. En het lijkt erop dat we net iets meer plezier hebben dan het gemiddelde team op de grid en ik denk dat dat ook heel belangrijk is.”

Doelen Verstappen voor 2025

Verstappen gaat aan het seizoen 2025 beginnen met als doel om voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen te worden. Heeft de Nederlander daarnaast nog doelstellingen? “Nou, waar ik sowieso altijd naar streef: consistentie en proberen niet te veel fouten te maken, wat natuurlijk een beetje hand in hand gaat. Ik probeer mezelf altijd te verbeteren, elk jaar opnieuw. Dat heeft niet met de auto te maken, maar met het rijden. Je probeert altijd een beetje beter te worden. Ik denk dat de verbeteringen die ik op dit punt in mijn carrière kan maken kleiner zijn dan toen ik achttien was, maar ik wil elk jaar een beetje beter worden.”

