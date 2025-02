Voor Max Verstappen staat dinsdagavond in de O2 Arena in Londen de officiële opening van het nieuwe Formule 1-seizoen op de planning. Daarnaast wacht de Nederlander de komende maanden nog een heuglijke gebeurtenis, want zijn vriendin Kelly Piquet is zwanger. De Braziliaanse deelt hiervan de updates op haar Instagram-pagina.

In aanloop naar het laatste raceweekend van 2024, de Grand Prix van Abu Dhabi, maakt de viervoudig kampioen bekend dat er dit jaar een eigen kindje met Piquet wordt verwacht. Verstappen is al een tijdje 'bonuspapa' van de dochter van Piquet, Penelope en heeft dus al de nodige vlieguren onder de gordel.

Groeiende buik

Wanneer vriendin Piquet precies is uitgerekend, daar is nog niets over bekend. Wel deelt het model op social media regelmatig updates en toont ze ook diverse foto's. De alsmaar groeiende buik is op de laatste kiekjes dan ook goed te zien.

