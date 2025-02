Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in het seizoen van 2021 natuurlijk tot de allerlaatste ronde van het jaar in Abu Dhabi. Een unieke situatie, maar volgens Tom Coronel gaat het dit jaar opnieuw gebeuren. Hij verwacht dat de beslissing dit jaar opnieuw daar gaat vallen en gaat tussen de Nederlander en de Brit.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Herhaling van 2021

Een unieke en bizarre situatie, maar Coronel denkt dat we in 2025 op herhaling gaan: "Ja, dit is iets wat ik zeker weer ga voorspellen. Ik bedoel, in 2021 ben ik er heel duidelijk over geweest: het gaat gebeuren. De laatste race. De laatste bocht. De laatste ronde. Oké, nou ja, qua bocht zat ik er even vier naast. De een moest onttroond worden. De ander wilde laten zien dat hij echt de beste was - wat hij toen al was. Alleen moet je het dan ook nog wel eventjes met het hele team voor elkaar krijgen. En dat heeft hij natuurlijk de laatste jaren laten zien. Dus ja, ik denk wel dat het de strijd tussen deze twee gaat worden. Want als je het gewoon over de twee beste, snelste rijders hebt - en dan heb ik het even over het hele pakket - dan zijn het deze twee. Dan zijn het Lewis en Max", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Ticket naar Abu Dhabi

Mocht het inderdaad tot zo'n nieuwe titelstrijd tussen deze twee komen, dan zal dat volgens Coronel opnieuw 'heel intens' worden. "Ik bedoel, het is niet voor niks dat ze op elkaar stonden in Monza. Het is niet voor niks dat ze eraf vlogen in Silverstone. Het is niet voor niks dat ze elkaar bijna in de haren vlogen. Deze twee zijn zo aan elkaar gewaagd. En dan op een andere stijl, op een andere manier, dat ik er zeker in geloof dat die twee elkaar in 2025 gaan tegenkomen. Want de Ferrari is toch naar mijn inziens de auto die we echt in de gaten moeten gaan houden en dan helemaal in de combinatie met Leclerc en Lewis. Het is een team wat groeiende is. Dus nee, deze twee gaan het gewoon weer doen. Ik heb weer een ticket geboekt naar Abu Dhabi, de laatste race."

