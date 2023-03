Lars Leeftink

Donderdag 23 maart 2023 15:43 - Laatste update: 15:45

Niet Ferrari of Mercedes maar Aston Martin staat na twee races op de tweede plaats bij de constructeurs. Alhoewel er nog 21 races te gaan zijn, lijkt het team gedurende het seizoen alleen maar meer stappen in de juiste richting te gaan zetten. De vraag is: kan het team ook Max Verstappen en Red Bull Racing aan het einde van het seizoen evenaren?

Voorafgaand aan dit seizoen was de verwachting dat Mercedes en Ferrari een stap richting Red Bull zouden zetten, maar het tegendeel lijkt waar te zijn. Het gat is alleen maar groter geworden voor deze teams, ondanks het voordeel qua testtijd. Hoewel de teams in 2023 tot eind oktober nog van dit voordeel kunnen genieten, zal het gat met Red Bull eerst gedicht moeten worden. Ondertussen rommelt het ook buiten de baan bij beide teams en is alle positiviteit momenteel te vinden bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht uitvalbeurten 2023: Leclerc met nog vijf andere coureurs lijstaanvoerder

Aston Martin meteen ambitieus

Toen Aston Martin in 2021 terugkeerde waren de verwachtingen eigenlijk meteen hooggespannen. Met Lance Stroll en Sebastian Vettel had het team meteen als doel om consistent punten te verzamelen. Met 77 punten en een zevende plaats lukte dit prima. In 2022 ging het team echter achteruit met 55 punten, wat dan wel weer een zevende plaats opleverde. De nieuwe reglementen zorgden voor een obstakel, waardoor het team pas richting het einde van het seizoen echt op stoom begon te komen. Het doel in 2023 was om achter Red Bull, Ferrari en Mercedes het beste team te zijn en af en toe mee te gaan strijden om podiumplekken. Het is echter een stuk sneller gegaan.

Start 2023 fantastisch

In 2023 is het team, met Fernando Alonso als nieuwe aanwinst, echter een stuk beter uit de startblokken geschoten dan verwacht. Ook fans en analisten dachten wel dat het team een stap zou gaan zetten ten opzichte van 2022, maar tijdens de testdagen bleek al snel dat er wel eens wat meer in kon gaan zitten. Zowel de kwalificatieruns als de longruns waren tijdens deze testdagen in Bahrein meteen sterk. Toen bleek dat de auto van Aston Martin ook tijdens het raceweekend goed mee kon komen met Mercedes en Ferrari, nam de motivatie bij het team alleen maar toe.

Met een derde en zesde plaats deed Aston Martin het in Bahrein meteen fantastisch en troefde het de auto's van Mercedes af met Alonso en Stroll. Alonso vroeg zich vervolgens af hoe dit in Saoedi-Arabië zou zijn, want tot op dat moment hadden de teams alleen nog maar op het circuit in Sakhir gereden. In Djedda bleek het echter meer van hetzelfde te zijn. Ondanks dat Stroll uitviel, liet Aston Martin wederom prima snelheid zien op de zaterdag en zondag. Alonso eindigde uiteindelijk op P3 en de auto van het team moest het alleen afleggen tegen Red Bull. Het was dus geen toevalstreffer in Bahrein. De vraag is: hoe nu verder?

Toekomst

Lawrence Stroll, de eigenaar van het team, liet al vrij snel na Bahrein weten dat de nieuwe fabriek vanaf mei pas in gebruik genomen gaat worden. In 2024 en 2025 zal de buitenwereld pas de effecten gaan zien als er dan naar de prestaties van de auto's van Aston Martin wordt gekeken. Kortom: de huidige prestaties van de auto voor 2023 zijn nog niet eens beïnvloed door de nieuwe fabriek. De vraag is op welke snelheid Aston Martin door kan ontwikkelen. Het heeft tot eind oktober veel meer ontwikkelingstijd dan Red Bull, maar de vraag is wat het team ermee doet. Er is een aanwezige kans dat het team het gat kan dichten, aangezien het dat in de winter al heeft gedaan ten opzichte van Mercedes en Ferrari.

Het lijkt er voor nu op dat het gat met Red Bull zo groot is dat het wel een heel seizoen ontwikkelen gaat duren voordat Aston Martin echt kan concurreren met de regerend kampioen, maar het verschil in testtijd zorgt er wel voor dat er mogelijkheden zijn om aan het einde van het seizoen het gat met Red Bull te dichten.