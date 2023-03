Jeen Grievink

Donderdag 23 maart 2023 14:39 - Laatste update: 14:39

Max Verstappen kwam tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als tweede over de streep en hoewel het voor Red Bull Racing wederom een één-twee betekende, is de Limburger niet tevreden. Verstappen zegt "persoonlijk niet gelukkig" te zijn en maakt direct een statement voor de aankomende races.

Verstappen moest - door een probleem in de kwalificatie - vanaf de vijftiende plek beginnen aan de race in Djedda. Na een ietwat moeizaam begin, sneed hij uiteindelijk als een warm mes door de boter. Verstappen vocht zich betrekkelijk eenvoudig een weg naar voren en sloot zodoende aan achter wedstrijdleider Sergio Pérez. Echter, eenmaal aangesloten op de tweede stek, wist hij het gat naar zijn teamgenoot niet verder te dichten. Of dit nu kwam door problemen met zijn aandrijfas of door orders van bovenaf, Verstappen was er achteraf in ieder geval niet blij mee. Hij is tevreden met het resultaat voor het team, maar is niet van plan nog veel vaker op de tweede positie te finishen.

Verstappen "persoonlijk niet gelukkig" met tweede plaats

Verstappen zegt blij te zijn met de manier waarop hij zich door het veld wist te wurmen, maar de tweede plaats zit hem dwars. "Ik herstelde me naar de tweede plaats, wat goed is en over het algemeen is hele team ook blij", zo zegt hij, om vervolgens een duidelijk signaal af te geven voor de toekomst: "Persoonlijk ben ik niet gelukkig. Ik ben hier niet om tweede te zijn, zeker niet als je in de fabriek heel hard werkt om goed voorbereid hier te komen en ervoor te zorgen dat alles perfect is."

Met geslepen messen richting Australië

Kort na de race zei Verstappen ook al dat "we hier hadden moeten winnen", waarmee hij dus eigenlijk bedoelde dat hijzelf had moeten winnen, en niet Pérez. Hoe dan ook, de race in Saoedi-Arabië heeft er in ieder geval voor gezorgd dat Verstappen en Pérez met geslepen messen afreizen naar Australië volgende week.