Voormalig teameigenaar Eddie Jordan denkt dat het belangrijk zal zijn voor Charles Leclerc om op zijn allerbeste niveau te rijden aan het begin van 2025, wanneer Lewis Hamilton nog aan het aanpassen zal zijn naar zijn nieuwe team. Jordan denkt namelijk dat Hamilton vroeg of laat de fans en het team zelf naar zich toe zal trekken.

Leclerc promoveerde na slechts één seizoen in de Formule 1 van Alfa Romeo naar Ferrari in 2019, waar hij korte metten maakte van Sebastian Vettel, die twee seizoenen later vertrok. Sinds 2021 was Carlos Sainz Junior de teamgenoot van Leclerc. Sainz en de Monegask hadden een goede relatie en waren aan elkaar gewaagd op het circuit, maar toch werd de Spanjaard na vier jaar aan de kant gezet om Lewis Hamilton binnen te hengelen. Het is de tweede keer dat Leclerc een veelvoudig wereldkampioen als teamgenoot zal hebben, maar dit keer heeft hij in Hamilton ook de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de sport naast zich in de garage. De Brit, die in januari 40 jaar oud werd, heeft in de laatste drie seizoenen slechts twee Grands Prix gewonnen, maar zal toch een bedreiging vormen voor de 27-jarige Leclerc, die één keer in 2022 tweede eindigde in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Hij zal er twee of drie races over doen

Jordan denkt dan ook dat Leclerc volledig gebruik moet maken met de voorkennis die hij heeft bij Ferrari om Hamilton te kunnen verslaan in het gevecht tussen de twee teamgenoten. “Leclerc is er nu zeven jaar, hij kent iedereen," zo vertelt Jordan op de Formula for Success podcast. "Hij kent alle mensen en weet wat hij moet zeggen, de taal. Hij is de lieveling van Maranello. Hij zal echter verrast zijn. Ik denk dat hij Sainz op een bepaalde manier te pakken had. Lewis, ik denk dat hij snel uit de startblokken zal schieten - nou ja, ik wil niet zeggen snel uit de startblokken schieten, ik denk dat hij er twee of drie races over zal doen."

Dan gaat hij domineren

Hamilton is zelden verslagen door een teamgenoot. Jenson Button wist het in 2011 te doen bij McLaren, en Nico Rosberg won ternauwernood de titel in 2016. Nooit liet Hamilton het echter afweten tegenover een teamgenoot zoals in 2024, toen George Russell de absolute meerderheid van de kwalificatiesessies won, en aanzienlijk meer punten scoorde gedurende het seizoen. Toch weet Jordan dat Hamilton absoluut niet kan worden onderschat. "Ik dring er bij Leclerc op aan om meteen [aan het begin van het seizoen] op zijn snelst te zijn, want dan gaat hij domineren tot op een zekere hoogte. Naarmate het seizoen vordert, naarmate de mensen meer en meer liefde voor hem [Hamilton] tonen, met name de Italiaanse broederschap, de Tifosi maar ook het land, omdat dit een nationaal team is, denk ik echt dat Lewis de liefde die hij projecteert wil en zal omarmen.”

Gerelateerd