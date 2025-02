Het team van Mercedes moet het vanaf dit seizoen stellen zonder de diensten van Lewis Hamilton en sommige fans denken dat het team van Toto Wolff daar enorm mee zal zitten. Volgens de Oostenrijker is dat echter verre van waar: hij is juist ontzettend blij met zijn nieuwe line-up aan coureurs.

Bij het team van Mercedes gaat richting het aankomende seizoen een frisse wind waaien. Na drie seizoenen met de combinatie van George Russell en Hamilton, is het dit jaar tijd voor nieuw jeugdig talent. Omdat Hamilton besloot in de herfst van zijn loopbaan een avontuur bij het team van Ferrari na te jagen, is het nu tijd voor de net achttienjarige Antonelli bij Toto Wolff zijn formatie. De grote vraag gaat zijn hoe de leegte is die Hamilton achter heeft gelaten nadat hij het team na lange tijd heeft verlaten.

Iconische Lewis

Wolff is de man die het allemaal moet weten te organiseren, ook nu Hamilton niet meer bij het team zit. De Oostenrijker vertelt tegenover Sky Sports hoe hij erover denkt: "Het was het juiste voor ons allebei. Ik denk dat wanneer je Lewis zijn eerste verschijningen bij het team van Ferrari ziet, de foto voor het huis van Enzo Ferrari, dat is iconisch. Lewis met zijn gevoel voor stijl. Dat heb ik hem ook verteld", zo lijkt de Oostenrijker toch enigszins trots op zijn oude coureur te verkondigen.

Nieuw talent en ervaren coureur

Wolff vervolgt: "Op hetzelfde moment begint hier ook een nieuwe route voor ons. We gaan proberen om onszelf opnieuw uit te vinden met een nieuwe coureur, als toevoeging op George, die niet vaak genoeg genoemd wordt", zo meent de Oostenrijker. "We hebben een volwassen en ontwikkelde coureur die een hoop races heeft gewonnen, plus een jong talent dat eraan zit te komen. Ik denk dat het voor ons allebei verfrissend is", besluit de Mercedes-voorman.

