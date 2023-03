Remy Ramjiawan

Volgens Sky Sports-journalist Ted Kravitz krijgt Sergio Pérez het dit jaar niet makkelijk om voor de titel te gaan. De Brit wijst namelijk naar de 'vijanden' van de Mexicaan en dat is in zijn ogen niet alleen Max Verstappen, maar ook het team van Red Bull Racing.

Na het raceweekend in Djedda wordt er veelvuldig gesproken over de titelkansen van Checo, na het behalen van de winst in de tweede race van het jaar. Hoewel Pérez op één punt staat van zijn teamgenoot, ruikt hij dat er dit jaar wellicht een echte titelstrijd in zit. In alle eerlijkheid moet daarbij gezegd worden dat de Mexicaan daar de afgelopen twee seizoenen ook de kans voor had, maar Verstappen leek simpelweg gewoon sneller.

Verstappen heeft steun van Red Bull

Op Sky Sports F1 gaat de Brit in op de situatie bij Red Bull Racing. Daar haalde hij de verontwaardigde blik van Jos Verstappen er nog bij. "De vader van Max, Jos Verstappen, was teleurgesteld dat Red Bull de coureurs aan het eind niet liet racen. Maar Max is Red Bull's focus voor het rijderskampioenschap, geen twijfel mogelijk", zo stelt Kravitz. Hij wijst naar een, in zijn ogen, oneerlijk strijd: "Hij (Pérez) kan competitief zijn, maar Red Bull staat uiteindelijk achter Max Verstappen."

Inhouden eindfase race

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die gewonnen door Pérez, waarschuwde Helmut Marko, adviseur van Red Bull, dat er een regel is om gevechten te vermijden die de overwinningen van het team in gevaar brengen. "We hebben ze verteld dat vijf ronden voor het einde of met vijf seconden achterstand, 'je de ander niet meer kunt inhalen' en dat begrepen ze allebei."