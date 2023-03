F1 Power Rankings: Pérez pakt volle buit, Verstappen wederom tweede, Alonso op drie

Remy Ramjiawan

Woensdag 22 maart 2023 19:15 - Laatste update: 19:33

De Formule 1 heeft haar Power Rankings weer onthuld. Max Verstappen kende een prima inhaalrace in Djedda, maar moet net als in de race genoegen nemen met de tweede plek. Sergio Pérez staat met een 9.2 bovenaan en de nummer drie is Fernando Alonso met een 8.8.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

F1 Power Rankings: Saoedi-Arabië

Het jurypanel vond dit weekend Pérez het beste presteren en de Mexicaan krijgt dan ook een 9.2. Niet alleen pakte Checo de pole position, maar dit jaar ging hij er ook met de zege vandoor. "Pérez moest hard werken voor de overwinning, nadat hij bij de start de leiding verloor aan Fernando Alonso en vervolgens een aanval van zijn teamgenoot Max Verstappen moest afhouden, maar hij deed het allemaal goed en verdiende een plek aan de top", zo stelde de jury.

Teamgenoot Verstappen zag de kwalificatie in het water vallen, maar knokte zich knap terug naar P2 vanaf de vijftiende startplek en verdient daarmee een 9.0. "Hij baande zich vakkundig een weg door het veld om als tweede te eindigen en hoewel Verstappen het resultaat accepteerde, was hij ook een beetje teleurgesteld en daarmee liet hij zien hoe goed hij op dit moment presteert", zo vertelde de jury over de tweevoudig kampioen.

Top tien

Alonso kwam weliswaar als derde over de streep, maar verloor die plek aan George Russell, om vervolgens het laatste podiumplekje weer terug te krijgen. Met een 8.8 bezet hij de derde plek. Russell kwam als vierde over de streep in Djedda en dat is ook zijn plek op de Power Rankings. Esteban Ocon is de verrassende nummer vijf met een 8.0 en die positie deelt hij met Kevin Magnussen die als tiende over de streep kwam en daarmee een belangrijk puntje voor Haas wist te pakken. Lance Stroll viel weliswaar uit, maar krijgt van de jury een 7.6 en staat daarmee op P7. Charles Leclerc moet net als Verstappen een weg door het veld banen en finishte uiteindelijk op de zevende plek en in de Power Rankings levert hem dat een 7.4 op en uiteindelijk de achtste plek. Op plek negen vinden we Lewis Hamilton terug. De jury prijst de strategie, om op de harde band te beginnen. De Brit zag als vijfde de vlag en heeft een 7.2 van de jury gekregen. Datzelfde cijfer krijgt de teamgenoot van Nyck de Vries, Yuki Tsunoda ook. De Japanner was in de ogen van de jury sterk aan het verdedigen, maar viel uiteindelijk buiten de punten.