Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dit seizoen starten we na een intens Silly Season met een vrachtlading aan veranderingen en dus ook compeet nieuwe paren op de grid. Welk team heeft volgens de lezers van GPFans op papier de twee sterkste coureurs in huis?

Silly Season was voor 2025 een behoorlijk intense rit. We zagen verschillende wijzigingen doorkomen, die al aan het begin van het seizoen werden ingezet. Zo kondigde Lewis Hamilton aan om richting Ferrari te verkassen in 2025. Daarna ging het rap met allerlei wijzigingen. Daniel Ricciardo werd uit de wagen gehaald ten faveure van Liam Lawson. Carlos Sainz vond onderdak bij Williams en op het einde van het seizoen besloot Red Bull om Sergio Pérez aan de kant te schuiven voor de eerder genoemde Lawson. Daardoor mag Isack Hadjar zijn opwachting maken in het nieuwe seizoen. Inmiddels hebben we een aantal ijzersterke teams qua rijdersbezetting, maar welke formatie is - voorafgaand aan het nieuwe seizoen - op papier het sterkst? Geef hieronder je mening!