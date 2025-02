Jean Todt zegt teleurgesteld te zijn in de manier waarop Ferrari hem heeft behandeld, nadat hij in 2021 als voorzitter vertrok bij de FIA. De Fransman was teambaas bij de Italiaanse grootmacht tijdens één van de meest succesvolle perioden.

Jean Todt is jarenlang een belangrijke pion binnen het team van Ferrari geweest. De Fransman was tussen 1993 en 2009 in dienst van de Italiaanse grootmacht, en stond als teambaas aan het roer toen Ferrari begin deze eeuw grote successen boekte. Zo werd met Michael Schumacher - die een erg hechte band had met Todt - tussen 2000 en 2004 vijf keer achtereenvolgend wereldkampioen. Na zijn vertrek bij Ferrari stapte Todt over naar de FIA, waar hij de rol van president aannam. Zo werd hij de topman van het motorsportorgaan, totdat hij in 2021 de sport verliet.

Geen contact meer

"Na mijn vertrek sprak ik nog wel eens met een aantal leden van het team, maar sinds ik bij de FIA ben vertrokken, heb ik nooit meer wat gehoord", doet Todt in een interview met La Repubblica uit de doeken. "Ik moet zeggen dat mij dat enorm verbaasd, vooral als ik kijk naar hoeveel tijd ik heb besteed aan dit prachtige bedrijf en naar de resultaten die we hebben bereikt."

Een team opgebouwd

Hij vervolgt: "Toen ik in 1993 kwam, lag het kasteel in puin. We beschikten over een oude en onbruikbare windtunnel, maar langzaam bouwden we een juweel. In mijn eentje had ik niets bereikt. Ik was goed in het opbouwen en onderhouden van een team, om zo een droom waar te maken. De veertien gewonnen kampioenschappen staat nog steeds in de geschiedenisboeken. Het was de beste periode in de geschiedenis van Ferrari."

