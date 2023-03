Brian Van Hinthum

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek het even aan de orde dat het team van Mercedes er goed aan zou doen om een teamorder te doen en Lewis Hamilton aan George Russell voorbij te laten. Dat gebeurde echter niet en Mike Elliot legt nu uit waarom die keuze gemaakt werd.

Hamilton was één van de enige coureurs die de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de harde band begon, daar het hele veld - inclusief teamgenoot Russell - begon met het mediumrubber onder de bolide. Nadat de pitstops erop zaten kwam Hamilton vlak achter Russell terecht en waren de bandenkeuzes vanzelfsprekend omgedraaid. Logischerwijs had Hamilton op dat moment de snellere pace van het tweetal en sommeerden een hoop fans bijvoorbeeld op Twitter om de zevenvoudig wereldkampioen voorbij te laten gaan en zo op Fernando Alonso te kunnen jagen.

Verschil in de banden

Tijdens de race zelf ontstond er ook de nodige verwarring en leek Mercedes in eerste instantie inderdaad een teamorder aan Russell uit te vaardigen, die door de jonge Brit geweigerd zou zijn. Dit bleek later na verklaringen van Russell en Mercedes niet zo te zijn. Elliot legt nu namens het team uit waarom men er niet voor koos om de Zilverpijlen van positie te laten wisselen en zo Hamilton naar P4 door te schuiven. "Hoewel Lewis op de snellere band naar buiten kwam, zou op het einde van de stint de harde band uiteindelijk de veel snellere band gaan zijn", begint hij tijdens de Mercedes YouTube Race Debrief.

Geen duidelijke voorkeur

De technisch directeur vervolgt: "Hoewel Lewis dus op het begin druk kon uitoefenen oop George, was het zo dat hij dat op het einde van de stint niet meer zou kunnen. Als je naar de hele stint kijkt, was het dus ook niet duidelijk welke band sneller of langzamer was. We laten onze coureurs altijd racen. Dat is hoe wij als team willen opereren. We dachten niet dat het ons zou helpen om een bepaalde coureur voorrang te verlenen, dus lieten we ze racen."