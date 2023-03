Remy Ramjiawan

Martin Brundle verwacht in tegenstelling tot Jos Verstappen, dat Sergio Pérez het wel degelijk een jaar lang kan uitvechten met Max Verstappen om de wereldtitel. Verstappen senior gaf eerder aan dat hij niet denkt dat de Mexicaan vaak een kans krijgt zoals in Djedda, maar dat ziet de Brit anders.

Afgelopen weekend heeft de 33-jarige Mexicaan zijn vijfde Grand Prix-overwinning aan zijn CV weten te toe te voegen. Hoewel Checo bij de start nog Fernando Alonso langszij zag komen, rekende hij later in de race af met de tweevoudig kampioen, om vervolgens zijn vijfde zege te pakken. Dat er weinig gevaar vanuit teamgenoot Verstappen kwam, had voornamelijk te maken met de uitvalbeurt tijdens de kwalificatie. Daardoor moest de regerend kampioen als vijftiende starten en wist hij zich terug te knokken naar de tweede plek. Aangezien Verstappen in de laatste ronde nog de snelste tijd wist te pakken, is hij tot aan de Grand Prix van Australië in ieder geval nog de klassementsleider.

'Pérez won in stijl'

Bij een gebrek aan titelkandidaten in 2023, wordt er door de Britten vooral ingezoomd op de strijd tussen de teamgenoten bij Red Bull Racing. Brundle zag in Saoedi-Arabië een Pérez die zijn teamgenoot even liet zien wat hij in huis had. "Pérez matchte telkens de tijden van zijn teamgenoot Verstappen en won daardoor de race in stijl", zo opent de analist in zijn column voor Sky Sports F1. Vooral het eerste één-tweetje waarbij Pérez als overwinnaar over de streep kwam, viel volgens Brundle niet zo lekker bij team Verstappen: "Zijn vijfde overwinning, waarvan vier op stratencircuits, maar vooral zijn eerste overwinning toen Max tweede was."

Martin Brundle

'Irritatie bij team Verstappen'

"Team Verstappen was misschien verrast dat Pérez hun tempo kon evenaren, en ze waren ongetwijfeld geïrriteerd dat het uiteindelijk het probleem met de kwalificatieauto was, waardoor Max geen nieuw record van zestien overwinningen in 21 races kon vestigen", zo ziet Brundle. Ondanks dat Verstappen senior eerder nog aangaf dat Pérez van dit soort kansjes moet genieten, want hij krijgt er simpelweg niet zoveel, ziet Brundle dat anders. "Als de Mexicaan zo'n vorm heeft als in Djedda, dan is er geen reden om aan te nemen dat hij dit seizoen niet vaker de strijd met zijn teamgenoot kan aan gaan", zo voorspelt de Brit.