Het team van McLaren heeft vorig seizoen het vuur aan de schenen weten te leggen bij Red Bull Racing, al wist men uiteindelijk het coureurskampioenschap niet te pakken. Christian Horner denkt dat de Britse formatie sterker terug gaat komen en leert van de fouten.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Fouten gemaakt

Uiteindelijk was dat het enige kampioenschap voor de Britse formatie. Lando Norris leek lange tijd hoop te houden op het pakken van zijn eerste wereldtitel, maar liet zich té vaak de kaas van het brood eten door Verstappen en maakte zelf ook samen met zijn team de nodige foutjes op cruciale momenten. In Brazilië zag de Brit de genadeklap zijn kant op komen. Voorafgaand aan de kletsnatte Grand Prix in São Paulo leek Norris vanaf pole een gigantische inhaalslag te gaan maken op Verstappen die van ver achterin het veld moest komen. De rollen draaiden echter volledig om: Norris viel weg en Verstappen stoomde naar de winst in misschien wel zijn beste race aller tijden.

Meer overwinningen

Horner blikt nu vooruit op het volgende seizoen en geeft toe te vrezen voor McLaren als zij geleerd hebben van hun fouten: "Ik denk, wanneer je erop gaat reflecteren, dat ze een hoop kansen gemist hebben in het coureurskampioenschap", vertelt de Brit tegenover PlanetF1. "Ze hadden twee competitieve coureurs. Dat was goed voor ze in het coureurskampioenschap. Ik weet zeker dat Lando terugkijkt en denk dat drie of vier overwinningen, met de auto die hij had, waarschijnlijk een stuk minder is dan dat hij had kunnen hebben. Ik weet zeker dat ze terugkomen. Ze gaan er zeker een hoop van leren."

