Lewis Hamilton maakte vorige week voor het eerst kilometers in een Ferrari op het circuit van Fiorano en dat deed hij vanzelfsprekend voor het oog van een groot aantal Italiaanse fans. Toch waren zij niet de enige: er was namelijk ook een collega Formule 1-coureur aanwezig om zijn kunsten te bewonderen.

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is vorige week officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Fans en collega

Op maandag tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee was zijn dienstverband in Maranello echt van start gegaan. Eén van de onderdelen van zijn openingsweek was meteen het achter het stuur kruipen van een Ferrari. Op woensdag was het eindelijk zover: Hamilton kroop in de de Ferrari SF-23 voor een aantal rondjes op het eigen testcircuit. Naast hordes wilde Italiaanse fans, was er ook een collega Formule 1-coureur aanwezig.

Geluk aanwezig te zijn

Het gaat om Esteban Ocon, die als Haas-coureur in Maranello aanwezig was voor eigen werkzaamheden. Een mooi moment om een glimp van de concurrent op te vangen. Dat deed hij echter vol bewondering: "Ik had het grote geluk om op dezelfde tijd op dezelfde plek te zijn omdat ik in de Ferrari-simulator bezig was", vertelt hij aan Canal+. "Er was een ongekend sfeer. De mensen werden gek en het is gewoon mooi om te zien dat er zoveel passie heerst voor Ferrari en natuurlijk voor de Formule 1. Zeker in een wereld die constant groeit. Het is duidelijk dat de beste coureur van onze generatie nu voor het meest succesvolle team gaat rijden en dat is gewoon gaaf. Ik kan niet wachten om op het circuit met hem te vechten."

Gerelateerd