Het is hoogst onzeker of bandenleverancier Pirelli na 2024 de hoofdleverancier van het rubber in de Formule 1 zal zijn. De FIA heeft deze week de tender opengezet voor nieuwe bandenfabrikanten voor de periode van 2025 tot en met 2027 en Pirelli twijfelt over een aanmelding, zo laat RaceFans weten.

De Italianen leveren sinds 2011 exclusief de banden voor de Formule 1, maar ook de Formule 2 en de Formule 3. In het verleden was er nog spraken van een zogeheten bandenoorlog, toen Michelin en Bridgestone allebei als bandenleverancier actief waren in de sport. Er is in de voorbije tijd veel veranderd aan de compounds in de koningsklasse, waarbij de overstap naar de 18-inch banden veel aandacht vereiste. Afgelopen seizoen reed de sport voor het eerst met de grotere variant banden en voor het huidige seizoen heeft de bandenleverancier zoveel mogelijk van de terugkoppeling in de banden verwerkt in de hoop dat de coureurs er beter mee overweg kunnen.

Twijfels bij Pirelli

In een verklaring die het Britse medium in handen heeft, twijfelt Pirelli of het zal meedoen voor de aanmelding van de periode van 2025 tot en met 2027. Als reden hiervoor geeft het merk aan dat het eerst uitgebreid gaat onderzoeken wat de autobond voor band verwacht vanaf die periode, voordat het daadwerkelijk zich zal gaan aanmelden. "Het document schetst technische kenmerken die in grote lijnen overeenkomen met de banden die vandaag de dag worden gebruikt en hun relevantie voor de overdracht van technologie van het circuit naar de weg, waarbij bijzondere nadruk wordt gelegd op duurzaamheid", zo opent het merk in hun verklaring.

Knoop doorhakken

Het merk gaat eerst op onderzoek: "Het door de FIA beschreven kader sluit nauw aan bij de motorsportstrategie van Pirelli en is dus van groot belang, aangezien het Italiaanse bedrijf sinds 2011 al meer dan tien jaar Global Tyre Partner van de sport is. Een definitieve beslissing over Pirelli's deelname aan het selectieproces zal uiteraard worden genomen na een gedetailleerd onderzoek van het document van de FIA."